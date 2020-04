Magazine Corpo de Bezerra da Silva pode ser exumado para exame de DNA, diz colunista

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Sambista Bezerra da Silva pode ter mais um filho. Foto: Reprodução Sambista Bezerra da Silva pode ter mais um filho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O colunista Alessandro Lo-Bianco,da RedeTV!, disse na sexta-feira (10) que o corpo do sambista Bezerra da Silva pode ser exumado para a realização de DNA. Segundo Lo-Bianco, um rapaz, identificado como Alan, que mora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, acredita ser filho do sambista.

Alan teria crescido sem saber quem era o seu pai, mas há cerca de 7 anos, a mãe o chamou para conversar e contou que ele era filho do artista famoso. Ainda de acordo com o colunista, o rapaz teria outros irmãos que também seriam filhos de Bezerra da Silva. Mas os irmãos optaram por não investigar a história.

O rapaz teria procurado uma advogada, que abriu o processo de paternidade na Justiça. Lo-Bianco afirma ainda que a advogada também teria procurado os três filhos reconhecidos do cantor. Dois deles chegaram a ser intimados, mas não apareceram. O terceiro chegou a assinar o documento presencialmente, mas não retornou a Justiça. Dessa forma, a saída encontrada pela advogada foi pedir a exumação do corpo para a realização do exame.

