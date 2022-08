Em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos, o corpo do apresentador, humorista e escritor Jô Soares foi cremado na manhã deste sábado (06), na cidade de Mauá, na Grande São Paulo.

Jô morreu na madrugada de sexta-feira (05), aos 84 anos, no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde estava internado com pneumonia. Os governos do Rio de Janeiro e de São Paulo decretaram luto oficial por três dias em razão do falecimento do humorista, que nasceu na capital fluminense em 1938.

O velório, também restrito, ocorreu na sexta, na capital paulista. Silvio Santos, ex-patrão de Jô no SBT, enviou uma coroa de flores para homenagear o humorista, que começou a trabalhar na emissora em 1987. Depois, na TV Globo, ele estrelava o “Programa do Jô”, o talk show mais famoso do País.