Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2022

A maioria das vagas estão disponíveis em Caxias do Sul, Erechim, Gramado, Farroupilha e Garibaldi Foto: Divulgação A maioria das vagas estão disponíveis em Caxias do Sul, Erechim, Gramado, Farroupilha e Garibaldi. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As agências FGTAS/Sine oferecem mais de 6 mil oportunidades de trabalho no Rio Grande do Sul. Desse total, 74,5% das vagas não exigem experiência, e 30,7% também não estipulam escolaridade mínima.

Os trabalhadores podem se candidatar às oportunidades presencialmente na agência FGTAS/Sine mais próxima ou por meio do aplicativo Sine Fácil. A relação de endereços das unidades está disponível no site da FGTAS.

As ocupações com os maiores números de vagas abertas são: alimentador de linha de produção (1.143), vendedor de comércio varejista (197), garçom (135), operador de caixa (118), atendente de lojas e mercados (118), motorista de caminhão (117), auxiliar nos serviços de alimentação (116), trabalhador polivalente da confecção de calça (113) e faxineiro (112).

As agências FGTAS/Sine com as maiores quantidades de vagas abertas são as de Caxias do Sul (431), Erechim (427), Gramado (404), Farroupilha (275) e Garibaldi (253).

No que tange ao setor econômico, 39,5% das oportunidades de trabalho pertencem à indústria; 28,1%, aos serviços; 19%, ao comércio; 9,6%, à construção; e 3,6%, à agropecuária. Com relação à escolaridade, 23,2% das vagas exigem ensino médio completo, e 22,3%, fundamental completo. A remuneração de 49,2% das oportunidades varia de 1,5 a 2 salários mínimos e de 24,5%, de 2 a 3 salários mínimos.

