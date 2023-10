Porto Alegre Corpo de porto-alegrense morto em ataque terrorista é sepultado em Israel

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ranani Glazer, 24 anos, trabalhava como entregador em Tel Aviv. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Assassinado durante atentado terrorista em Israel, o porto-alegrense Ranani Nidejelski Glazer teve o seu corpo sepultado no próprio país judeu. A cerimônia foi realizada na tarde desta quarta-feira (11) em um cemitério na cidade de Haifa. Ele tinha 24 anos, trabalhava como entregador na capital Tel Aviv e estava em uma festa no último sábado quando integrantes do grupo Hamas atacaram o local a tiros.

O rapaz conseguiu escapar do local com a namorada Rafaela e o amigo Rafael, também brasileiros. O trio então se refugiou com outras pessoas em um bunker durante quase três horas, mas o abrigo também acabou sendo alvo de disparos dos extremistas, custando a vida do gaúcho.

Seus dois acompanhantes sobreviveram e conseguiram deixar o local junto com outras pessoas, em meio a dezenas de mortos e feridos. Ao chegarem à rua, perceberam que Ranani não saíra do local.

Sem ter como encontrá-lo em meio ao caos, a dupla procurou a Polícia e hospitais da região, sem sucesso, até receber na noite de segunda-feira (9) a confirmação oficial de que o porto-alegrense não havia resistido ao atentado. Ainda não há, porém, informação das autoridades sobre a causa do óbito.

Ex-aluno do Colégio Israelita, na capital gaúcha, Ranani Glazer tinha dupla cidadania e morava há sete anos em Israel, onde prestou serviço militar. Seu pai vive no país, enquanto a mãe reside no Brasil.

Mensagem ao vivo

Durante o segundo atentado, do qual não sairia com vida, o entregador porto-alegrense chegou a transmitir ao vivo nas redes sociais um vídeo mencionando muita fumaça, sons de tiros e bombas, além de confusão entre o público da festa. Confira um trecho da mensagem:

“Essa situação não tem como inventar, juro! No meio de uma rave [evento de música eletrônica], a gente veio parar em um bunker… Parece que começou uma guerra em Israel, mas pelo menos a gente tá agora seguro aqui. Vamos esperar dar uma baixada nisso mas, cara, foi cena de filme, com gente correndo quilômetros para achar um lugar pra se esconder, velho!”.

Homenagem

Na terça-feira (10), após o Ministério das Relações Exteriores confirmar a localização do corpo de Ranani, sua namorada publicou nas redes sociais uma série de fotos do casal. Junto com as imagens, um texto emocionado:

“Meu anjo, eu te agradeço tanto pelo carinho, por me fazer sentir feliz, por cuidar de mim, por me proteger. Até quando estávamos prestes a morrer você não falhou em me acolher, em me acalmar. Eu devo a você a minha vida, você salvou a minha. Se tem um herói nessa história toda, esse herói é você, meu amor”.

Ela prossegue: “Sei que você ainda tinha muitos sonhos que queria realizar, e eu te juro que estaria com você em cada um deles. Você queria ser um DJ famoso no Brasil, queria que suas músicas fossem conhecidas. Até escrevemos uma música, nós dois”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/corpo-de-porto-alegrense-morto-em-ataque-terrorista-e-sepultado-em-israel/

Corpo de porto-alegrense morto em ataque terrorista é sepultado em Israel

2023-10-11