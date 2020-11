Dicas de O Sul Corsan viabiliza Viagem de Estudos Virtual para mais de 20 mil alunos da rede pública do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Projeto ocorre em parceria com a Quinta da Estância Projeto ocorre em parceria com a Quinta da Estância. (Foto: Divulgação)

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), em parceria com a Quinta da Estância, em Viamão, está promovendo uma experiência diferenciada e inovadora de imersão na educação ambiental no formato digital: a Viagem de Estudos Virtual.

São videoaulas temáticas, elaboradas com o objetivo de encantar e inspirar as crianças em meio aos desafios do ensino a distância por conta da pandemia de Covid-19.

Serão contemplados mais de 20 mil estudantes gaúchos de escolas públicas estaduais e municipais, divididos entre nove municípios da Serra Gaúcha e em Viamão, na Região Metropolitana. O enfoque principal das viagens temáticas que constituem o material educacional será “água e saneamento”. O link de acesso será disponibilizado na primeira quinzena de dezembro.

A iniciativa foi impulsionada pelas dificuldades impostas às escolas, que precisam garantir o interesse e o aprendizado dos alunos mesmo sem a presença nas salas de aula. São conteúdos atrativos e interativos, elaborados com relevância pedagógica. O projeto Viagem de Estudos Virtual da Corsan foi inspirado em um trabalho já desenvolvido pela Quinta da Estância, com filmagens da fazenda. A metodologia exclusiva de criação dos conteúdos aguça a curiosidade natural dos alunos e amplia a compreensão dos temas abordados.

“A sustentabilidade e a inovação são temas centrais para a Corsan. Pensando nisso, criamos junto com a Quinta da Estância esse projeto inovador de Educação Ambiental Virtual para os alunos dessas importantes regiões do Rio Grande do Sul. Embarquem nessa viagem e aproveitem esse belíssimo projeto”, disse o diretor-presidente da Corsan, Roberto Barbuti.

Para Sônia Sittini Goelzer, fundadora da Quinta da Estância, é um orgulho realizar um projeto de tamanho impacto na educação de estudantes de escolas públicas. “Temos certeza que essa iniciativa irá qualificar e auxiliar na construção do conhecimento dos alunos através de uma Viagem de Estudos Virtual interativa e focada na prática dos conteúdos e estudados”, declarou.

