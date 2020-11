– Taboão da Serra (SP)

– São Vicente (SP)

– Mogi das Cruzes (SP)

– Vila Velha (ES).

PT x DEM em 3 cidades:

– Contagem (MG)

– Cariacica (ES)

– Santarém (PA).

PSB x PT em 3 cidades:

– Recife

– Juiz de Fora (MG)

– Mauá (RJ).

PT x PSDB em 2 cidades:

– Caxias do Sul (RS)

– Pelotas (RS).

PSD x PT em 2 cidades:

– Diadema (SP)

– Guarulhos (SP).

MDB x PSD em 2 cidades:

– Goiânia (GO)

– Franca (SP).

PT x MDB em 2 cidades:

– Feira de Santana (BA)

– Vitória da Conquista (BA).

PSDB x PP em 2 cidades:

– Porto Velho (RO)

– Santa Maria (RS).

MDB e PSB em 2 cidades:

– Maceió (AL)

– Paulista (PE).

Assassinatos políticos

Uma semana depois de dizer que crime político não é problema do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, mandou a equipe de técnicos do TSE divulgar casos de violência nas disputas municipais. Por decisão dele, a Assessoria Especial de Segurança e Inteligência publicou um relatório parcial apontando 99 casos de homicídio ou tentativas de assassinato de pré-candidatos e candidatos neste ano. Não foi desta vez, no entanto, que o tribunal apresentou dados específicos e concretos sobre os assassinatos nas disputas pelo poder.

A gestão de Barroso na presidência do TSE coincide com o período mais violento na política dos últimos 40 anos de democracia. Monitoramento do jornal O Estado de S. Paulo mostra que o País registrou, em 2020, o maior número de mortes por motivações políticas desde a Lei de Anistia e o início da redemocratização, em 1979. De janeiro último para cá, foram 107 assassinatos. Das vítimas, 33 eram pré-candidatos e candidatos a prefeito e a vereador.

Por sua vez, o levantamento do TSE apresenta dados imprecisos e um corte histórico reduzido sobre a violência nas disputas pelo poder. O estudo do tribunal aponta que houve um salto de crimes na política desde 2016, quando 46 candidatos e pré-candidatos teriam sido vítimas de atentado, sem dar detalhes. O monitoramento do Estadão, no entanto, destaca que, naquele ano, só o número de homicídios consumados de candidatos e pré-candidatos chegou a 47 casos.