Realizada na vida profissional e pessoal, ela pensa em congelar seus óvulos para tentar uma fertilização in vitro quando se sentir mais preparada para ser mãe. Paloma conta que já conversou com seus médicos e, por enquanto, a saúde de seu sistema reprodutivo está boa, mas já é preciso pensar no futuro.

“Tenho 35 anos e está tudo bem, estou com saúde e com tudo funcionando normalmente, mas entendo que é importante também me observar, ficar atenta para tomar decisões hoje e me preparar para quando, no futuro, eu desejar realmente começar o projeto em construir a minha família”, explica ela.