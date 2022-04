Agro Cotrijal inaugura três novos silos da unidade de Igrejinha em Coqueiros do Sul

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Ato de inauguração contou com a presença de lideranças de Coqueiros do Sul Foto: Cotrijal/Divulgação Foto: Cotrijal/Divulgação

Com investimento de 11 milhões de reais, a Cotrijal inaugurou na manhã desta terça-feira (5), três novos silos com capacidade de 4.065 toneladas, totalizando 12.195 toneladas na unidade de Igrejinha em Coqueiros do Sul. O ato inaugural contou com a presença de produtores e lideranças locais.

Entre as principais melhorias que o produtor terá, está a ampliação da armazenagem de grãos, sendo que a área da unidade passa agora para 1.023m². O fluxo passa para 240 ton/hora para ensilagem e expedição. “Para nós é importante estas melhorias, visto que tínhamos bastante fluxo no pátio, e felizmente fomos atendidos pela diretoria”, comenta o associado Jorge Dirings.

Na oportunidade, também foi oficialmente inaugurada a sede da Associação dos Funcionários da Cotrijal (AFC), que reúne um espaço com campo de futebol e playground. “Em função da pandemia pudemos só agora inaugurar a sede dos colaboradores. Só temos a agradecer o trabalho da direção com estas melhorias na unidade, atendendo assim, o desejo dos associados”, enfatiza Enio Raber, gerente da unidade de Igrejinha da Cotrijal.

Evolução da unidade

Nei César Manica, presidente da Cotrijal, fez uma lembrança da evolução da unidade ao longo dos 25 anos de existência. “Em abril de 1997, adquirimos esta unidade da Coopera, e fomos buscando com o passar do tempo, proporcionar segurança e tranquilidade aos produtores deste local”, pontua.

Enio Schroeder, vice-presidente da Cotrijal, destacou o grande salto que a melhoria irá proporcionar, especialmente pelo aumento de 45 para 245 mil sacos de capacidade de armazenagem. “Sem dúvida um aumento muito grande em favor do produtor que precisa de segurança, e é esse o papel da Cotrijal, ir ao encontro do produtor. Hoje as condições são muito melhores de quando a cooperativa chegou”, relata.

Por fim, o produtor Tarcio Spiegel, disse que este aumento de capacidade mesmo com pouca produção neste ano auxiliará as próximas safras. “Com estes novos silos, a capacidade de armazenamento aumenta mesmo que neste ano não tenha muita produção, para a próxima safra seja melhor”, finaliza.

Armazenamento e equipamentos:

• 03 silos metálicos: 12.195 toneladas (novos)

• 01 silo concreto: 900 toneladas (existente)

• 02 silos elevados: 1.800 toneladas (exisntente)

• 01 tombador de grãos (existente)

• 02 máquinas de pré-limpeza (existente)

• Totalizando: 14.895 toneladas ou 248.250 sacos de armazenamento

Sede da Associação dos Funcionários da Cotrijal (AFC):

• área associação: 7.238m²

• área construída: 187m²

• capacidade para 116 pessoas

• estacionamento para 20 veículos

• espaço com campo de futebol e playground

