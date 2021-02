Agro Cotrijal lança nova marca que simboliza união e cooperação

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O evento foi transmitido através do YouTube e do Facebook da cooperativa. (Foto: Divulgação)

A Cotrijal lançou nesta quarta-feira (17) a sua nova marca durante a live Renova Cotrijal, através do YouTube e do Facebook da cooperativa. A mudança marca um novo momento da cooperativa, com investimentos em gestão, comunicação, inovação e diversificação dos negócios. O destaque da marca está nas letras I e J, que representam a união de todos, duas pessoas de mãos dadas, simbolizando a cooperação e união.

“Quero dizer que é um momento de muita emoção. Na vida, a gente passa por momentos de tristezas e de alegrias, mas na nossa caminhada na Cotrijal podemos dizer que é só alegria. Estamos aqui esta noite para apresentar ao mercado uma nova Cotrijal. A cooperativa vem se renovando, crescendo. Onde ela vê inovação e oportunidade, ela está junto. Ela é uma marca que foi criada, constituída dentro de todos os conceitos do que a nossa cooperativa representa”, explicou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

O vice-presidente da Cotrijal também falou sobre o novo momento da empresa. “É um momento de renovação. A nossa marca tem 63 anos de história, tudo isso construído com muito suor e muita determinação, onde os produtores, associados e as famílias que fazem parte da nossa cooperativa tiveram ao longo desse anos uma missão muito importante de construir a Cotrijal, que tanto faz para a nossa região, nosso Estado e nosso país”, destacou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

A nova marca tem a assinatura da agência Moove e foi exibida presencialmente apenas para diretoria, conselheiros e poucos convidados, respeitando os protocolos sanitários. O evento virtual contou com as atrações do Padre Fábio de Melo e do cantor Jairo Lambari Fernandes.

Cotrijal

Fundada em 1957 em Não-Me-Toque (RS), a Cotrijal é a maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul e uma das principais do Brasil. Em 2019, faturou R$ 2,3 bilhões – ficando na 401ª posição entre as 500 maiores empresas do Brasil em vendas líquidas e a 64ª na Região Sul, segundo o ranking Ranking Melhores & Maiores, da Revista Exame. Desde 2000, a entidade promove a Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras internacionais do agronegócio, com foco em tecnologia e negócios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro