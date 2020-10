Esporte Coudet valoriza empate mas volta a lamentar o elenco curto: ”Somos muito poucos. Vão jogar todos”

26 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após o empate em 2 a 2 com o Flamengo, considerando um dos jogos mais completos do Campeonato Brasileiro até aqui, o técnico Eduardo Coudet valorizou o resultado mas lamentou as chances perdidas e os erros que levaram aos dois gols flamenguistas. O Inter abriu o placar aos 7 minutos, com gol de Abel Hernández, o Flamengo empatou alguns minutos depois com Pedro e ainda no primeiro tempo Thiago Galhardo marcou para o colorado. E no apagar das luzes, Everton Ribeiro empatou a partida para os cariocas.

Eduardo Coudet saiu do Beira-Rio inconformado pelo time não conseguir manter a vitória ou até mesmo ampliar o resultado, o que custou os três pontos nos acréscimos.

E o argentino voltou a falar sobre as poucas peças em seu elenco e sobre a qualidade do rival carioca. ”Temos o que temos e estamos fazendo um grande esforço, necessitamos apoio total. Posso entender que gostem mais de um, mais de outro, mas somos muito poucos. Vão jogar todos. Necessitamos que o torcedor esteja perto.”

”Foi um grande jogo. Fizemos um grande primeiro tempo. Eles tiveram melhor a bola no segundo. Muitas situações pelos dois lados. Com um rival desta hierarquia, necessitava concretizar (as chances). É um rival com muito talento, é um timaço. Tivemos que mudar à medida do jogo. Trocamos a estratégia. Repito: não temos a sorte de contar com jogadores das mesmas características de quem inicia”, acrescentou.

Na avaliação de Coudet, a campanha feita pelo Inter no Campeonato Brasileiro dá confiança para manter o bom trabalho, e vê a comemoração carioca no gol de Everton Ribeiro como algo positivo, já que afiança a confiança colorada. “Foi um grande jogo. Lamentavelmente, nos escapou no final. O que ressalto é um Flamengo que comemora por empatar no final. Somos um time que ganhou respeito”

”Temos que trabalhar. Sabemos nossas limitações que podemos dar um pouco mais. Temos feito um grande torneio. Não é fácil somar 35 pontos. É difícil falar agora. Estamos com a dor de escapar dois pontos no final, mas reconhecer que o Flamengo tem um grande time, com jogadores de muita qualidade. Quando troca, segue entrando jogadores muito bons. Fizemos um bom jogo. Os dois queriam os três pontos. Agora é pensaremos na sequência”, disse.

Com o resultado, as duas equipes se mantem no topo com 35 pontos mas o Inter se vê na frente pelos critérios de desempate. Na última rodada do primeiro turno, o colorado enfrenta o Corinthians. A partida será disputada no sábado, às 19h, na Arena Corinthians.

