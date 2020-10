Futebol O Grêmio vira sobre o Athletico-PR fora de casa e avança no Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O atacante Ferreira fez o gol da vitória. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPAl)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio venceu o Athletico-PR em partida da 18º rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (25) em Curitiba. Com gols contra do zagueiro Thiago Heleno e do atacante Ferreira, o Tricolor somou mais três pontos na competição. Com o resultado, o Grêmio chega a 24 pontos na tabela, subindo para a nona posição.

Os primeiros minutos da partida foram muito disputados, porém, com pouca inspiração técnica por parte de ambas as equipes. Com poucas chances de gols, a partida se concentrou na parte intermediária do gramado da Arena da Baixada. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o atacante Éverton tomou o primeiro cartão para o Tricolor. Aos 40 minutos, uma disputa aérea entre o meia Thaciano e o atacante Nikão preocupou os departamentos médicos, mas nada grave foi constatado no choque.

Na sequência, o Grêmio criou a grande chance da primeira etapa até aqui. Aos 42 minutos, o atacante Luiz Fernando fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro onde estava colocado o atacante Isaque, que finalizou por sobre a meta do goleiro Santos. No lance seguinte foi a vez do Athlético Paranaense chegar e marcar seu primeiro gol no jogo. Após lançamento do zagueiro Thiago Heleno para o campo de ataque, Carlos Eduardo dominou no peito e driblou o zagueiro Rodrigues antes de finalizar no ângulo do goleiro Paulo Victor. Um a zero para o Athlético em Curitiba. O primeiro tempo seguiu até seu final sem muitas chances para ambas equipes.

Já no segundo tempo, o técnico Renato Portaluppi colocou o atacante Pepê no jogo no lugar de Éverton. E a alternativa buscada pelo treinador deu resultados logo nos primeiros minutos de bola rolando. Aos 2′, o atacante Luiz Fernando cruzou a bola pela esquerda e o goleiro Santos acabou espalmando a bola no corpo do zagueiro Thiago Heleno que voltou para o gol paranaense.

O Grêmio permaneceu no campo do adversário, que pouco ofereceu perigo ao gol Tricolor. Aos 20 minutos, em cobrança de falta, o volante Lucas Silva teve a chance, mas mandou longe da meta defendida pelo goleiro Santos. O técnico Renato alterou seu time novamente ao colocar Ferreira no lugar de Luiz Fernando. E logo em sua primeira jogada, o atacante foi pra cima dos zagueiros paranaenses e acabou finalizando por cima do gol de Santos.

Aos 42 minutos do segundo tempo foi a vez do Grêmio virar o jogo pra cima do Athlético-PR. Em lançamento do goleiro Paulo Victor, o atacante Ferreira se livrou da marcação de Thiago Heleno e, cara a cara com o goleiro Santos, só deu um toque de perna direita para desviar do goleiro, virando o jogo na Arena da Baixada.

Diego Churín

O atacante argentino Diego Churín foi aprovado nos exames médicos pelo Grêmio e agora resta apenas o anúncio oficial por parte do clube. Vindo do Cerro Porteño, o jogador de 30 anos deve ser apresentado nesta segunda-feira.

Além de Diego Churín, o Grêmio também está em busca de um meia. A tentativa da contratação foi acelerada após o novo problema de Jean Pyerre, que ficará mais duas semanas afastado do time, fazendo um trabalho de reforço muscular. O uruguaio Garton Ramírez de 29 anos que está na Sampdoria é uma das opções e a direção está tentando a sua contratação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol