Renato comemora vitória com os reservas e ressalta: "Grêmio jamais vai largar o Campeonato Brasileiro"

26 de outubro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

26 de outubro de 2020

Após vencer de forma emblemática o Athletico Paranaense, por 2 a 1, fora de casa, o técnico gremista Renato Portaluppi destacou seu grupo de jogadores, que foi composto quase 100% por opções da reserva. O comandante da equipe tricolor enalteceu a qualidade de seu grupo de jogadores e o ímpeto dos atletas para garantir a virada atuando fora de casa.

“Eu não tenho um time, tenho um grupo. Confio em todos eles. Reagimos em uma partida difícil, com uma equipe diferente. Essa é a força do nosso grupo. Não tem como colocar a mesma equipe a cada três dias”, apontou.

O gol que garantiu a vitória na noite do último domingo (25) veio do banco. Ferreira entrou aos 27 minutos e mostrou responsabilidade ao tentar finalizar jogadas e infiltrando na área adversária, foi assim até aos 41 minutos, quando o jovem marcou o gol da vitória, o atacante foi elogiado por Renato.”Todo mundo está recebendo oportunidades, por isso a gente roda o grupo. O mais importante é que eu confio em todos eles. O Ferreirinha é mais um jogador que estamos lapidando, qualificando. Está nos ajudando bastante.”

Com o compromisso contra o Juventude, pela Copa do Brasil, se aproximando, a utilização de jogadores reserva teve o confronto como motivo. Na quinta, o Grêmio recebe a equipe gaúcha na Arena e Renato pretende utilizar força máxima na partida. ”O Grêmio é grande, onde ele entra, entra para ganhar. Mas as pessoas tem que entender que não podemos colocar a mesma equipe em campo a cada três dias. Não tem como“, disse.

“Muita gente gosta de criticar sem saber as ideias do treinador. Ninguém conhece mais o grupo do que os treinadores“, acrescentou.

Ao ser questionado se deixariam o Campeonato Brasileiro de lado para focar nas copas, Renato rebateu e aproveitou para deixar um recado para torcida: “O Grêmio jamais vai largar o Campeonato Brasileiro. Eu sou louco para ganhar um campeonato Brasileiro. O torcedor pode ficar tranquilo. Estamos em três competições para ganhar.”

A respeito de Diego Churín, atacante argentino vindo do Cerro Porteño, que desembarcou em Porto Alegre na última sexta-feira (23) e deve estar próximo de um acerto com o Grêmio, foi comentado sobre a contratação: “É um jogador que eu pedi para a diretoria e fui atendido. Eu o conheço muito bem. Amanhã vai estar treinando com a gente e provavelmente vai estar à disposição na quinta-feira.“

* Por supervisão de: Marjana Vargas

