Mundo Covid-19: Argentina detecta primeiros casos de variantes brasileiras

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Argentina registrou quase 2 milhões de casos confirmados da doença. Foto: Reprodução/NIAID Argentina registrou quase 2 milhões de casos confirmados da doença. (Foto: Reprodução/NIAID) Foto: Reprodução/NIAID

A Argentina detectou os primeiros casos de duas variantes brasileiras do coronavírus em viajantes do país vizinho, informou o governo argentino nesta segunda-feira (8).

“A variante Amazonas P1 foi recentemente detectada em duas amostras, e a variante Rio de Janeiro P2 em dois outros viajantes. Todos eles do Brasil”, disse o ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García, no Twitter.

A Argentina, que está acelerando sua campanha de vacinação contra a Covid-19 com a vacina russa Sputnik V, registrou quase 2 milhões de casos confirmados da doença, com 49.171 mortes.

El @msalnacion a través de @ANLIS_Malbran halló nueva variante COVID en Argentina. Recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil. — Gines González García (@ginesggarcia) February 8, 2021

Covid-19: surto de casos em rival adia jogo

Um surto do coronavírus no elenco da equipe de basquete Instituto (Argentina) adiou a partida contra o Flamengo, que seria realizada na última sexta-feira (5), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pelo Grupo D da Champions League das Américas, equivalente à Libertadores no basquete masculino. A Fiba (Federação Internacional de Basquete) informou que a suspensão da partida segue o protocolo definido para o torneio em meio à pandemia e a orientação dos responsáveis médicos da entidade. A nova data do jogo ainda será anunciada.

Flamengo e Instituto fariam o segundo jogo de ambos pelo primeiro turno da competição. Na semana passada, na quarta-feira (3), o Rubro-Negro estreou com vitória sobre o Minas Tênis Clube por 79 a 69, em atuação destacada do ala Marquinhos e do armador Franco Balbi pelo time carioca. Na quinta-feira (4), os argentinos largaram com derrota de 100 a 85 para os mineiros, que contaram com grande atuação do ala-armador David Jackson, cestinha da noite com 24 pontos.

O Brasil tem outros dois representantes na Champions, além do Flamengo. O São Paulo lidera o Grupo B com duas vitórias em dois jogos, sobre o atual campeão Quimsa (Argentina) e o Universidad de Concepción (Chile). O Sesi Franca está em segundo no Grupo C, com um triunfo sobre o lanterna Obras Sanitarias (Argentina) e uma derrota para o líder San Lorenzo (Argentina).

Na primeira fase, os 12 participantes estão divididos em quatro grupos, com três equipes em cada. Os times jogam três vezes entre si, dentro das respectivas chaves. Cada turno será disputado em ginásios diferentes, sem presença de público e com acesso restrito de pessoas. No Grupo D, por exemplo, o primeiro turno foi realizado no Maracanãzinho. Os Grupos B e C tiveram como sede inicial o ginásio do Obras Sanitarias, em Buenos Aires (Argentina).

O segundo turno está marcado para o período de 4 a 9 de março, e o terceiro está programado para a janela de 24 a 29 do mesmo mês. A Fiba não divulgou os próximos ginásios a receberem partidas. O campeão de cada grupo vai à fase final, que será disputada entre 8 e 13 de abril, sem sede definida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo