Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Nas últimas 24 horas, foram registrados 20.548 novos casos. Foto: Divulgação/Josué Damacena/IOC/Fiocruz

O Brasil ultrapassou a marca de 7,5 milhões de casos de Covid-19. Com 20.548 novos diagnósticos positivos da doença registrados nas últimas 24 horas, o País chegou a 7.504.833 pessoas infectadas desde o início da pandemia de coronavírus. No domingo (27), o painel do Ministério da Saúde trazia 7.484.285 casos.

Os dados estão na atualização diária feita pela pasta e divulgada na noite desta segunda-feira (28). O balanço reúne informações levantadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o País.

De acordo com a atualização, o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus atingiu 191.750. Nas últimas 24 horas, foram registradas 431 novas vítimas fatais da pandemia. Até ontem, o sistema marcava 191.139 óbitos. Ainda há 2.439 mortes em investigação.

Os dados do Ministério da Saúde apontam também 744.635 pacientes em acompanhamento e 6.568.898 pessoas que já se recuperaram da doença.

Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e às segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações do fim de semana enviadas à pasta.

Estados

No topo da lista de mortes por Covid-19 estão os seguintes estados: São Paulo (45.902), Rio de Janeiro (24.942), Minas Gerais (11.605), Ceará (9.954) e Pernambuco (9.588). Já entre os últimos no ranking estão Roraima (773), Acre (789), Amapá (907), Tocantins (1.226) e Rondônia (1.765).

Coronavac

O Instituto Butantan recebeu na manhã desta segunda o quinto lote da Coronavac, que chegou no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, com 500 mil doses.

Vice-presidente

Após ser diagnosticado com Covid-19, o estado geral de saúde do vice-presidente Hamilton Mourão é bom. Em nota, a assessoria da Vice-Presidência informou nesta segunda que Mourão teve dor no corpo, dor de cabeça e febre, “que não passou de 38 graus”, o que o levou a fazer o exame.

A confirmação do teste positivo foi divulgada no domingo (27) e o vice-presidente está em isolamento no Palácio do Jaburu, em Brasília.

“De acordo com a recomendação médica, [Mourão] faz uso de Hidroxicloroquina, Annita, Azitromicina e remédio para dor e febre. O estado geral de saúde do vice-presidente da República é bom, encontrando-se em isolamento na residência oficial do Jaburu”, diz a nota.

