Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

É a primeira vez desde 1940 que o indicador registra um retrocesso. Foto: Reprodução É a primeira vez desde 1940 que o indicador registra um retrocesso. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A expectativa de vida do brasileiro ao nascer deve cair em até dois anos devido às mais de 190 mil mortes por covid-19 neste ano. Esta é a primeira indicação de queda do indicador desde 1940, conforme com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O impacto se deve ao fato de que 75% da letalidade da doença causada pelo coronavírus se concentra nos idosos. Além disso, mortes de crianças e jovens impactam mais na expectativa de vida média da população do que entre os mais velhos, mas o cenário causado pela pandemia gera um efeito demográfico muito maior.

Mortalidade em 2019

Uma pessoa nascida no Brasil em 2019 tinha expectativa de viver, em média, até os 76,6 anos, informou o IBGE em novembro. Desde 1940, a esperança de vida aumentou 31,1 anos. E a longevidade feminina é, em média, sete anos acima da dos homens.

Essas são algumas informações das Tábuas Completas de Mortalidade para o Brasil referente a 2019. A expectativa de vida fornecida pelo estudo é um dos parâmetros para determinar o fator previdenciário, no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social.

Em 1940, uma pessoa ao completar 50 anos, por exemplo, tinha uma expectativa de viver mais 19,1 anos. Já em 2019, a esperança de vida para uma pessoa nessa faixa etária seria de 30,8 anos. Ou seja, atualmente vive-se, em média, quase 12 anos mais.

No entanto, a expectativa de vida muda conforme a idade da pessoa e o sexo, sendo que a taxa de mortalidade dos homens é sempre superior à das mulheres. E é aos 20 anos que essa chamada “sobremortalidade masculina” atinge seu pico. Em 2019, um homem de 20 anos tinha 4,6 vezes mais chance de não completar os 25 anos do que uma mulher do mesmo grupo de idade.

“Na faixa entre 15 e 34 anos existe maior disparidade entre a taxa de mortalidade da população masculina em relação à feminina. Isso ocorre devido à maior incidência de óbitos por causas externas ou não naturais, como homicídios e acidentes, que atingem com maior intensidade a população masculina jovem. A expectativa de vida masculina no País poderia ser superior à que se estima atualmente, se não fosse o efeito das mortes prematuras de jovens por causas não naturais”, comenta Fernando Albuquerque, demógrafo do IBGE.

Mas, de forma geral, em todas as faixas houve declínio da mortalidade ao longo do tempo. E o fato de que, em 1940, a população de 65 anos ou mais representava 2,4% do total e, em 2019, o percentual passou para 9,5% é um indicativo de que os brasileiros estão vivendo por mais tempo.Um modo de se perceber esse movimento de maior longevidade é observar a probabilidade de uma pessoa que atingiu os 60 anos chegar aos 80 dentro do País.

“A diminuição da mortalidade nas idades mais avançadas fez com que as probabilidades de sobrevivência entre 60 e os 80 anos de idade tivessem aumentos consideráveis entre 1980 e 2019 em todas as unidades da federação, chegando a alguns casos a mais que dobrarem as chances de sobrevivência entre estas duas idades”, destaca Fernando Albuquerque.

Em 1980, de cada mil pessoas que chegavam aos 60 anos 344 atingiam os 80 anos de idade. Em 2019, este valor passou para 604 indivíduos na média do Brasil. Porém, nem todas unidades federativas se destacaram nesse processo evolutivo.

O Distrito Federal, por exemplo, que na década de 80 era o primeiro no ranking de Estados com maior índice de sobrevivência na faixa de 60 anos (402 por mil pessoas), se manteve entre os três primeiros em 2019 (651 por mil), ficando atrás apenas do Espírito Santo (655 por mil) e empatando com Santa Catarina (651 por mil). Já o Ceará, que em 1980 era o segundo do ranking (394 por mil), caiu para a 11ª posição em 2019 (584 por mil), ficando abaixo da média do País (604 por mil). Já Rondônia era o último colocado em 1980 (160 por mil), e se manteve na posição em 2019 (496 por mil), sendo o único Estado que não chega a atingir um índice acima de 50%.

Além disso, em 2019, todos os Estados da região Sul tiveram um percentual acima da média Brasil (604 por mil) de pessoas de 60 anos com probabilidade de atingir os 80. Já do Sudeste, o único Estado que ficou abaixo dessa média foi o Rio de Janeiro (598 por mil).

