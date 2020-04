Porto Alegre Covid-19: Novo teste para descontaminação com drone ocorre nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Atividade visa à descontaminação de grandes áreas públicas ou de difícil acesso (Foto: Jefferson Bernardes/Arquivo PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com o Pacto Alegre e uma rede de entidades e empresas unidas pela inovação na Capital, faz mais um teste com drone visando ao auxílio no combate ao coronavírus. O novo voo ocorre nesta quinta-feira (16), a partir das 9h, na Praça XV de Novembro, Centro Histórico. O primeiro teste do equipamento operado pela empresa SkyDrones foi realizado no final de março, no entorno do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia).

A atividade visa à descontaminação de grandes áreas públicas ou de difícil acesso, como arredores de hospitais, ruas, parques e espaços públicos diversos. Em caso de mau tempo, o serviço será reprogramado.

