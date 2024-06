Porto Alegre CPI da CEEE Equatorial ouve representantes da empresa nesta segunda-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aberta ao público, a reunião ocorre no Plenário Otávio Rocha Foto: Ederson Nunes/CMPA Aberta ao público, a reunião ocorre no Plenário Otávio Rocha. (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga a atuação da CEEE Equatorial realiza, na manhã desta segunda-feira (24), uma reunião ordinária para ouvir representantes da empresa.

Com início às 9h e aberta ao público, a reunião ocorre no Plenário Otávio Rocha. Estão previstas oitivas com o assessor de Relações Institucionais da CEEE Equatorial, Júlio Eloi Hofer, o diretor de Recursos Humanos da empresa, Bruno Cavalcanti Coelho, e o superintendente técnico da companhia, Sérgio Pinto de Castro Valinho.

A CPI investiga o estado estrutural do sistema elétrico de distribuição e fornecimento de energia elétrica em Porto Alegre; o cumprimento do cronograma de manutenção da rede e demais serviços; se os equipamentos implantados vêm seguindo critérios técnicos a fim de evitar danos à rede de esgoto cloacal e pluvial; a real composição do quadro de funcionários diretos e contratados da concessionária; o planejamento e a execução do plano de pronta resposta quanto ao religamento do sistema após a ocorrência de eventos climáticos; o planejamento e a execução do manejo arbóreo; o relacionamento da concessionária com seus clientes e denúncias de cobranças irregulares e abusivas por parte da concessionária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cpi-da-ceee-equatorial-ouve-representantes-da-empresa-nesta-segunda-feira-em-porto-alegre/

CPI da CEEE Equatorial ouve representantes da empresa nesta segunda-feira em Porto Alegre

2024-06-23