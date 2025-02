Bruno Laux CPI na Câmara de Porto Alegre investigará circunstâncias do incêndio na Pousada Garoa

Por Bruno Laux | 27 de fevereiro de 2025

Incêndio na Pousada Garoa, em Porto Alegre, deixou 11 mortos. (Foto: Reprodução de vídeo)

Incêndio em investigação

A CPI criada na Câmara de Porto Alegre para investigar os fatos envolvendo o incêndio da Pousada Garoa, ocorrido em abril de 2024, iniciará os trabalhos no próximo dia 10 de março. O colegiado se dedicará a examinar as circunstâncias que levaram ao episódio, além de ouvir os proprietários do estabelecimento e lideranças do Poder Público envolvidas com o caso. Instalada nesta quarta-feira, a comissão será presidida pelo vereador Pedro Ruas (PSOL), proponente do colegiado, e decidirá seu vice-presidente e relator na sessão inaugural, quando também aprovará o plano de trabalho do grupo. “É um momento de muita responsabilidade de todos nós”, destaca Ruas.

Suspensão de pedágios

As bancadas do PT e do PCdoB apresentaram na Assembleia Legislativa do RS um projeto de lei que propõe a suspensão da criação de novas praças de pedágios e a revisão dos valores projetados para a cobrança nas estradas gaúchas. O deputado Jeferson Fernandes (PT), que explicou o texto na tribuna, relata que moradores do Vale do Taquari e do Norte do Estado vêm protestando contra as tarifas abusivas e a previsão de instalação de mais 24 unidades do gênero no modelo free flow nas regiões. “Esse nosso projeto restabelece o papel do parlamento num processo de pedagiamento das estradas. Autoriza a realizar pedágios, mas antes, por ocasião da publicação do edital, passa pelo parlamento todos os critérios, inclusive os valores a serem cobrados”, explica Jeferson.

Presidente interino

Durante a ausência do deputado Pepe Vargas (PT), presidente da Assembleia Legislativa, até o próximo dia 5 de março, o 1º vice-presidente da Casa, deputado Luiz Marenco (PDT), segue à frente do comando interino do Parlamento estadual. O petista se ausentou do cargo para uma viagem ao Uruguai, onde participa nesta quinta-feira de um ciclo de discussões sobre Democracia, Equidade e Enfrentamento ao Autoritarismo. No sábado, 1º de março, o deputado gaúcho também marcará presença na posse do presidente eleito do país vizinho, Yamandú Orsi.

Investimento em hemodiálise

O presidente da Comissão de Economia do Legislativo gaúcho, Gustavo Victorino (Republicanos), fez um apelo nesta quarta-feira aos governos estadual e federal pelo necessário investimento no serviço de hemodiálise nas pequenas e médias cidades gaúchas. Autor de emendas parlamentares destinadas a este fim, o deputado defende que é preciso sensibilizar as autoridades de saúde para destinar recursos suficientes para a oferta do serviço na maioria dos municípios. Victorino relata que, em alguns casos, os pacientes precisam se deslocar por até 100 km para receber o tratamento em outras localidades, enquanto cada equipamento custa em média R$80 mil. “É um custo insignificante para os governos e vai representar economia para os municípios, que disponibilizam veículos constantemente para o transporte dos pacientes e, o mais importante, vai fazer toda a diferença entre a vida e a morte”, pontua o parlamentar.

Demandas viárias

Em reunião nesta semana com o secretário estadual de Logísticas e Transportes, Juvir Costella, o deputado estadual Airton Lima (Podemos) apresentou uma série de demandas relacionadas à infraestrutura viária de Cachoeira do Sul e outras cidades gaúchas. O parlamentar elencou necessidades de pavimentação, recuperação de vias e reforma de pontes, pedindo atenção especial às localidades impactadas pelas enchentes de 2024. Atendendo aos pedidos de Lima, o representante do Executivo gaúcho se comprometeu a dar atenção às solicitações e informou sobre o andamento das questões apresentadas. “Nossa prioridade é garantir que as comunidades afetadas e que dependem dessas rodovias tenham respostas concretas do poder público”, destacou o deputado.

