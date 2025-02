Colunistas Na AMRIGS, ministro Augusto Nardes defende governança no setor de saúde

Por Flavio Pereira | 27 de fevereiro de 2025

Ao lado do presidente da AMRIGS, médico Gerson Junqueira, o ministro Augusto Nardes falou para lideranças do setor da saúde. (Foto: Arquivo pessoal)

Ao comentar ontem a necessidade de implantação do mecanismo da governança na gestão pública, o ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes afirmou que, especificamente, “na área da saúde, governança significa salvar vidas e melhorar qualidade de vida da sociedade”. Destacou que “então, tem que se adaptar a essa nova legislação. A importância da governança está no líder de direcionar, avaliar e monitorar para se ter economia de forma estratégica com a gestão”, detalhou Nardes. Ele falou para uma plateia de lideranças do setor da saúde, no auditório da AMRIGS (Associação Médica do Rio Grande do Sul). Nardes mencionou o diálogo que tem mantido em Brasília com o médico deputado federal Pedro Westphalen no encaminhamento dos temas ligados à saúde e apresentou vários casos em que a implantação da governança resultou em qualificação da gestão e de entregas de maior qualidade à sociedade, inclusive no Ministério da Saúde. O ministro do TCU foi saudado pelo presidente da AMRIGS, Gerson Junqueira, e pelo presidente do Sindicato Médico do RS, Marcelo Mathias. Participaram do evento o conselheiro do CFM (Conselho Federal de Medicina) Carlos Sparta e dirigentes de seccionais do interior.

Pessoas com deficiência terão a Carteira Nacional PCD

As pessoas com deficiência passarão a dispor da Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com Deficiência (CNIPCD), válida em todo o território nacional e com informações que dispensam a apresentação de documentos de comprovação da deficiência além da carteira. A proposta será enviada ao Senado. O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Amom Mandel (Cidadania-AM), ao Projeto de Lei 3648/04, de autoria do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS).

Deputado Sanderson: “Estamos atentos à renovação do contrato do pedágio da BR-116”

O deputado federal Ubiratan Saunderson (PL) aproveitou a visita de lideranças da zona Sul do estado a Brasília para reiterar a necessidade de revisão do pedágio nas rotas de acesso à região. Sanderson lembrou na tribuna que “Pelotas tem uma demanda muito importante relacionada à renovação do contrato do pedágio da BR-116. Há 25 anos, foi feito esse contrato, e hoje a população da região sul do Estado — Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul — não quer esse pedágio, porque ele traz uma série de prejuízos para a região e afasta inclusive investidores,” destacou.

Ele deixou claro que “estamos atentos,para que não haja a renovação do pedágio lá da BR-116 e, aí sim, possamos fazer da região de Pelotas e Rio Grande novamente uma região pujante e desenvolvida”.

Pompeo de Matos: “Produtor gaúcho precisa da securitização, para pagar a dívida em 20 anos”

Ao defender a securitização da dívida dos produtores gaúchos que perderam cinco safras consecutivas, o deputado federal Pompeo de Matos (PDT) lembrou que “foi o Rio Grande que começou a produzir soja neste Brasil, além de trigo, arroz sequeiro, arroz irrigado. Nós produzimos. Agora, o Rio Grande pede socorro.”

Segundo Pompeo, por esse histórico, “nós precisamos dessa securitização, para fazer a rolagem dessa dívida, com juros mais baratos, com prazo alongado, para pagar em 20 anos. Nós não queremos isenção. Nós queremos diminuição dos custos da lavoura, para pagar a dívida e continuar produzindo para o Brasil.”

Pompeo lembrou o Projeto de Lei nº 341, de 2025, chamado projeto da securitização, firmado pelos deputados gaúchos — do qual ele é um dos coautores para afirmar que “essa é uma luta dos gaúchos para salvar a nossa agricultura, proteger a produção primária, a produção de alimentos. É o socorro que os agricultores estão pedindo ao Brasil.”

Começam as atividades da CPI do incêndio da Pousada Garoa

Será no dia 10 de março a primeira reunião da recém criada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar o incêndio da Pousada Garoa, que causou 11 mortes em Porto Alegre. A proposta teve autoria do vereador Pedro Ruas (PSOL) que será o seu presidente.

Fabiano Rheinheimer assume cadeira na Câmara de Porto Alegre defendendo a liberdade e a propriedade

Fabiano Rheinheimer (PL), tomou posse ontem (26/02) como vereador na Câmara Municipal de Porto Alegre. Ele substitui ao Coronel Ustra (PL), que está de licença médica. O ato ocorreu em sessão extraordinária no Plenário Otávio Rocha.

No seu primeiro discurso, Fabiano Rheinheimer agradeceu a oportunidade de representar cada porto-alegrense, “que ao acordar pela manhã, decide pela legalidade, através do trabalho, através do estudo, buscar não só o seu sustento, como a felicidade. Pessoas que, assim como eu, defendem a vida, a liberdade, a propriedade e que sabem que tudo aquilo que desejam não cairá do céu, dependerá do esforço de cada um”.

