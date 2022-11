Acontece Cremers promove curso sobre saúde do homem neste sábado (12)

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Estudos mostram que o preconceito, a timidez e até mesmo a falta de atenção ainda afastam a população masculina dos consultórios médicos. Foto: Reprodução Em novembro, as campanhas de conscientização são voltadas aos cuidados da saúde do homem. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Novembro não é só o mês de combate ao câncer de próstata, mas de conscientização da saúde do homem em geral. Estudos mostram que o preconceito, a timidez e até mesmo a falta de atenção ainda afastam a população masculina dos consultórios médicos, o que dificulta o diagnóstico precoce de diversas doenças.

Com o intuito de ampliar os conhecimentos sobre saúde masculina, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), juntamente com a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) e a Sociedade Brasileira de Urologia, promove mais uma edição do curso de Atualização Científica no próximo sábado (12), a partir das 9h, em formato híbrido (presencial, na sede do Cremers, e virtual).

Inscrições através do formulário.

Programação

9h – Abertura com a médica urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia – Secção Rio Grande do Sul, Karin Anzolch.

9h15 – Como abordar a sexualidade durante a consulta, com a médica urologista Marina Gressler.

9h45 – Tratamentos para disfunções sexuais: o que funciona, o que não funciona e o que há de novo, com o médico urologista Gabriel Veber.

10h15 – Deficiência androgênica, avaliação hormonal e terapias com testosterona, com o médico urologista Bruno Chao.

10h45 – Novas tecnologias para o tratamento da próstata, com o médico urologista Mateus De Baco.

11h15 – Momento para perguntas e respostas.

