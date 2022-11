Acontece Andrea Kohlrausch, da Calçados Bibi, é a Personalidade de Marketing e Vendas de 2022

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A aposta da CEO foi na transformação digital para a evolução do negócio. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Investir em inovação para se manter atual. Essa é a fórmula de sucesso de Andrea Kohlrausch, a CEO que colocou a fabricante de calçados infantis Bibi em rota de crescimento durante a pandemia. Eleita Personalidade de Marketing e Vendas do Ano pelo Top de Marketing da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil no Rio Grande do Sul (ADVB/RS), a integrante da terceira geração da família fundadora da empresa apostou na transformação digital para a evolução do negócio.

No primeiro semestre de 2022, a Calçados Bibi registrou um crescimento de 53% na rede de lojas, considerando as nacionais e internacionais, em relação ao mesmo período de 2021. Já o Grupo Bibi, que inclui a atuação das indústrias, localizadas em Parobé (RS) e Cruz das Almas (BA) para o atendimento das franquias, dos canais multimarcas e das exportações para mais de 70 países, teve um incremento de 56% no faturamento dos seis primeiros meses do ano. Para o segundo semestre, a rede visa dar continuidade ao plano de expansão via franquias, no Brasil e em países da América Latina.

Primeira mulher à frente da Bibi em mais de 70 anos de história, Andrea assumiu o comando da calçadista de Parobé em 2019. Um ano depois, com a pandemia da Covid-19, as equipes de pesquisa e desenvolvimento precisaram buscar soluções que atendessem ao novo modelo de consumo. Nascia então o 2way, o tênis dois e um para usar dentro e fora de casa. Novamente com foco bem direcionado à inovação, a empresária aproveitou ainda o período para rever o layout das duas estruturas fabris no Rio Grande do Sul e na Bahia, obtendo ganhos em eficiência, com a redução do tempo de produção e o fim do retrabalho.

“A Andrea e sua trajetória na Bibi sintetizam exatamente o pensamento atual da ADVB/RS”, destaca o presidente da Associação, Rafael Bicca Machado. “É um case perfeito de como a transformação digital aliada ao marketing pode alavancar as vendas e refletir no resultado das empresas”, salienta. “Ficamos muito satisfeitos em entregar a ela essa distinção em uma edição tão especial, como a dos 40 anos do Top de Marketing.”

Para Andrea, a premiação é muito importante para toda a equipe da Bibi. “Estamos extremamente felizes com esse reconhecimento, que reforça todo o trabalho que fazemos para que os nossos produtos cheguem até o consumidor através das iniciativas de publicidade alinhadas aos nossos valores e a missão de fazer o bem, um passinho por vez”, comemora. “Este reconhecimento nos impulsiona e nos desafia a buscar ainda mais inovações para o mercado, agregando valor aos nossos clientes”, finaliza a vencedora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece