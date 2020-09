Geral Cresce o número de cidades com mais mulheres que homens eleitores; três em cada cinco municípios têm mais eleitoras

As mulheres são a maioria dos eleitores em 3.386 dos 5.568 municípios (61%) onde haverá eleições neste ano. (Foto: Divulgação)

As mulheres são a maioria dos eleitores em 3.386 dos 5.568 municípios (61%) onde haverá eleições neste ano. Esse número já é superior ao registrado no pleito anterior, de 2016. Naquele ano, elas já eram mais da metade dos eleitores em 2.963 municípios. Os dados foram levantados pelo portal de notícias G1 no repositório do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

No total, 147,9 milhões de eleitores estão aptos a participar destas eleições – 52,5% são mulheres e 47,5%, homens. Em 2016, as mulheres eram 52,2% e os homens, 47,8%.

Entre os municípios com a maior proporção de mulheres eleitoras estão Salvador (BA), Olinda (PE) e Queimados (RJ), todos com 56%. Já os Estados com o percentual mais alto de mulheres são Pernambuco e Rio de Janeiro, ambos com 54%.

Por outro lado, os municípios com mais eleitores homens são Marajá do Sena (MA), Serra Nova Dourada (MT), Novo Santo Antônio (MT) e Santa Cruz do Xingu (MT), todos com 56%. Nenhum estado registra mais eleitores homens do que mulheres. O Pará é o único Estado que apresenta a mesma proporção de eleitores homens e mulheres.

Segundo projeção do IBGE, a população brasileira é formada por 51% de mulheres e 49% de homens. Segundo a demógrafa do IBGE Izabel Marri, a pequena diferença entre os dados se deve ao fato de o eleitorado ser formado principalmente por pessoas na idade adulta. Já o número maior de mulheres se deve a fatores sociais e biológicos.

“Ao longo da vida morrem mais homens por fatores biológicos e há maior mortalidade de homens do que mulheres principalmente por causas externas, como homicídio e acidentes. Quando a gente observa a pirâmide etária brasileira, quanto mais a gente avança [na idade] maior o grupo de mulheres do que de homens”, diz.

Quanto às cidades com mais homens, ela aponta que um dos motivos pode ser a presença de atividades como pecuária, agropecuária ou mesmo extração mineral, que atraem homens na idade economicamente ativa.

Mulher na política

A cientista política Teresa Sacchet, professora do programa de pós-graduação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia (UFBA), lembra que as mulheres já garantiram a reserva de, no mínimo, 30% das vagas para eleições proporcionais, mas diz que isso ainda não refletiu completamente em mulheres eleitas.

O número de mulheres eleitas até aumentou nas eleições de 2018 em comparação com os anos anteriores, mas a participação feminina no Brasil ainda é baixa. Segundo ela, algumas mudanças na legislação, como a cota de vagas para mulheres e a mesma regra para o repasse do Fundo Eleitoral, contribuíram para isso.

Ela lembra ainda que nestas eleições surgiram também mais cursos voltados para a capacitação de mulheres candidatas, como o “(Re)Presente! Mais Mulheres na Política”, que ela coordena. Para a cientista política, os partidos precisam encarar a representação de mulheres e negros na política como uma questão importante.

“A maior parte das mulheres eleitas ainda é branca. Mesmo em estados como a Bahia, quase 70% das mulheres eleitas são brancas, sendo que 82% da população é negra. Então tem muita desigualdade, muita desigualdade na disputa, muita luta. As regras implementadas são boas, porém não estão sendo cumpridas”, afirma Teresa.

Ela cita, por exemplo, o dinheiro repassado a candidatas mulheres que eram obrigadas a devolver a verba a dirigentes e também o uso de recursos do Fundo Partidário tendo como destino a capacitação de mulheres para outras finalidades. As informações são do portal de notícias G1.

