Brasil Criança de 2 anos morre após ser esquecida em van escolar em São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2023

O dia foi de forte calor, com termômetros em média dos 37,3°C na capital paulista. Foto: Reprodução O dia foi de forte calor, com termômetros em média dos 37,3°C na capital paulista. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma criança de dois anos foi esquecida dentro de uma van escolar, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (14). O motorista encontrou o menino à tarde, no veículo, e o levou ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, já sem vida, por volta das 16h20.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), a tarde foi de forte calor, com termômetros em média dos 37,3°C, e os menores valores de umidade relativa do ar próximos aos 21%. A Defesa Civil tinha decretado estado de alerta na capital.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, o homem chegou à unidade hospitalar levando o corpo do menino. A criança tinha sido colocada no veículo durante o período da manhã e deveria ter ido para a escola, mas não foi entregue.

À tarde, segundo a polícia, o motorista teria se dado conta de que o garoto estava no carro veículo, já aparentemente sem vida. A suspeita da polícia é que o calor teria causado a morte.

Uma pessoa que seria a auxiliar do motorista também deverá ser ouvida sobre o caso, que foi apresentado no 39 DP. Laudos deverão confirmar as causas da morte.

A prefeitura de São Paulo, por meio de nota, lamentou o caso e disse que presta apoio aos familiares.

“A Diretoria Regional de Educação (DRE) acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Diretoria Regional de Educação (DRE) está à disposição das autoridades competentes para auxiliar na investigação. O condutor do Transporte Escolar Gratuito (TEG) já foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta do profissional.”

