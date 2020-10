Polícia Criminoso investigado por estupro de vulnerável é preso em Uruguaiana

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Homem tinha antecedentes criminais. Foto: PRF/Divulgação Homem preso tinha antecedentes criminais. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

O homem preso por agentes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, na noite de sexta-feira (23), já possui antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de uso restrito e estupro.

O criminoso investigado por estupro de vulnerável e com um mandado de prisão preventiva foi detido em ação realizada na BR 472. Ele seguia em um ônibus que fazia o trajeto de Ijuí para Uruguaiana.

Com base na integração do trabalho investigativo da Polícia Civil e do serviço de inteligência da PRF, a prisão ocorreu em uma ação coordenada entre policiais civis de Ijuí e Uruguaiana e policiais rodoviários federais. Os agentes identificaram que o procurado estava se deslocando em direção à fronteira em um ônibus. Ao abordarem o veículo na cidade de Itaqui, ele foi identificado, retirado do ônibus e os passageiros puderam seguir viagem em segurança.

O homem de 36 anos é natural de Ijuí e possui uma extensa ficha criminal, com duas passagens por homicídio, além de estupro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, lesões corporais, resistência, entre outras. Ele foi conduzido à Polícia Civil em Uruguaiana e ficou recolhido no sistema penitenciário à disposição da justiça.

