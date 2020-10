Polícia Casal de traficantes é preso em Ijuí durante operação conjunta das polícias

24 de outubro de 2020

Foto: PRF/Divulgação

Casal que transportava cocaína da região Metropolitana para a região Noroeste do Estado foi em Ijuí. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil (Draco de Santa Rosa) e a Brigada Militar prenderam os suspeitos na madrugada de sábado (24), na BR 285, com um quilo de cocaína.

Em ação conjunta de combate à criminalidade, os policiais abordaram um Magentis emplacado em Santa Catarina, conduzido por um homem de 41 anos, acompanhado de uma mulher de 37.

Durante a fiscalização e buscas no veículo, foi localizada, no compartimento de entrada de ar, uma embalagem com um pouco mais de um quilo de cocaína.

Conforme investigação, a droga estava sendo levada da região metropolitana para Santa Rosa.

O casal foi preso e conduzido à Polícia Judiciária local, assim como o veículo e o entorpecente.

