Geral Criminosos criam perfil falso com fotos de mulheres para sequestrar e roubar homens em São Paulo

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Homens que marcam encontros por aplicativos de namoro estão sendo vítimas de criminosos. (Foto: Reprodução)

Um novo método de atrair vítimas está sendo usando por criminosos. É o sequestro relâmpago de homens que marcam encontros por aplicativos de namoro. Bandidos criam perfil falso com fotos de mulheres que não sabem de nada e não fazem nem ideia que a imagem delas está sendo usada para atrair vítimas.

Segundo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, o método está se tornando cada vez mais comum. “Praticamente todo dia aparece um caso na Delegacia Antissequestro”, conta. Uma das vítimas contou em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, que sofreu o sequestro há duas semanas.

“Ela falou que queria sair, eu propus fazer uma chamada de vídeo antes. Ela apareceu com uma toalha no cabelo e não olhava diretamente para a câmera. Aí, eu deveria ter desconfiado”, relata. Eles conversaram duas vezes por cerca de cinco minutos.

“Eu cheguei e ela não apareceu. Passou um pouco, coisa de um minuto, talvez menos, já chegaram os caras assim, botando revólver”, relata ele, que apanhou e foi ameaçado de morte pelos criminosos.

Ele diz que não pretende voltar a usar esse tipo de aplicativo. “Dá um pouco de vergonha (…). Assim, um pouco otário, né? De cair nessa história. A gente se sente um pouco envergonhado pelo que aconteceu.”

Um outro homem, vítima do mesmo tipo de golpe, conversou durante uma semana com a suposta pretendente. No encontro foi abordado pelos criminosos que o levaram em um carro. Além de permanecer cerca de seis horas com o refém, os criminosos o levaram até a casa dele e roubaram dinheiro, relógios de luxo, joias e outros objetos.

Ele conta que o prejuízo foi de, pelo menos, R$ 1,5 milhão. A Polícia Civil deteve seis suspeitos e recuperou parte dos bens. A polícia fez, na semana passada, outra ação contra suspeitos desse tipo de sequestro, a Operação Tinderela. O Tinder, principal aplicativo de relacionamentos e que foi usado pelos criminosos, disse, em nota, que monitora constantemente a plataforma para detectar e remover perfis suspeitos.

Disse ainda, que busca desenvolver inovações que priorizem a segurança e sempre trabalha com as autoridades policiais para garantir a justiça. A plataforma faz algumas recomendações de segurança aos usuários. As informações são do jornal Correio Braziliense.

