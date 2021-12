Geral Adolescente morre após tomar choque elétrico ao usar o celular carregando na tomada

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2021

Familiares disseram que o garoto estava no fundo da casa, com uma extensão e mexendo no aparelho quando sofreu a descarga elétrica. (Foto: Divulgação)

O adolescente Max Willyan dos Reis Gomes, de 14 anos, morreu após tomar um choque elétrico em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), familiares contaram que ele levou a descarga ao usar um celular que estava carregando na tomada.

O acidente aconteceu na noite de sábado (18) em uma chácara a cerca de 5 km da cidade. Ainda de acordo com os socorristas, os familiares disseram que Max estava no fundo da casa, com uma extensão e mexendo no aparelho quando sofreu a descarga elétrica.

De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, testemunhas disseram que escutaram um forte barulho, e quando foram até os fundos da casa, perceberam que o adolescente havia sido arremessado a alguns metros da tomada.

A família não soube informar os policiais se a descarga elétrica veio do celular ou da extensão que o garoto segurava.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, para passar por perícia médica.

Descarga elétrica

Em outro caso, ocorrido em agosto último, uma criança de apenas dois anos morreu após ser atingida por uma descarga elétrica de um carregador de celular no município de Ereré, no interior do Ceará. Sara Alves de Albuquerque ainda chegou a ser socorrida para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

A Polícia Civil informou que investigava as circunstâncias da morte da menina através da Delegacia Municipal de Iracema, cidade vizinha.

A prefeitura da cidade de Ereré divulgou uma nota de pesa onde manifestou “profundo pesar” pelo falecimento de Sara. A menina era atendida por um programa social do município.

“Neste momento de profunda dor, a administração pública municipal se solidariza com os familiares e amigos, e expressa as mais sinceras condolências pela inenarrável perda”, lamenta a prefeitura.

Fio descascado

Já em fevereiro deste ano, uma menina de 10 anos morreu após levar um choque elétrico em casa, na zona rural de Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. De acordo com informações da Polícia Militar, o avô da criança acredita que ela tenha levado um choque ao colocar o celular para carregar em uma extensão, que estava com um fio descascado.

À PM, o idoso relatou que o irmão mais novo da menina viu quando ela tomou o choque e gritou pelo avô, que estava no cômodo ao lado. Segundo o idoso, ele fez uma massagem cardíaca na neta para tentar reanimá-la, mas a menina não resistiu. As informações são do portal de notícias G1.

