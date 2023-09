Geral Crise cambial na Argentina prejudica o turismo no Uruguai; entenda

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A maioria dos turistas prefere ir para a Argentina devido à diferença marcante de preços. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A crise cambial pela qual passa a Argentina permanece mais que latente. Dezenas de milhares de uruguaios “atravessam a lagoa” (termo que designa a fronteira entre os países) todo fim de semana para aproveitar para descansar alguns dias fora do país e, porque não, usufruir dos serviços argentinos em termos de transporte, alimentação e hospedagem, em fenômeno teve consequências em nível local no Uruguai.

O setor do turismo é um dos que mais sente este golpe há vários meses e nada indica que a situação vá mudar. Neste quadro, os operadores imobiliários dos departamentos costeiros do país analisaram a situação e manifestaram as suas expectativas para o que está por vir em 2024.

Javier Sena, presidente da Câmara Imobiliária de Maldonado-Punta del Este, disse que foi uma semana de férias “tranquila” onde se alugou “muito pouco”, por isso a agulha que move o setor de hotelaria e aluguel de imóveis não fez uma diferença, já que quem veio até o apartamento são aqueles proprietários que querem conferir sua casa ou apartamento e aproveitar o fim de semana para relaxar. Quanto aos turistas, disse que chegaram “muito poucos” porque a maioria hoje prefere ir para a Argentina devido à diferença marcante de preços.

Comparativamente a 2022, afirmou que não atingiu o mesmo fluxo de pessoas, razão pela qual classificou esta semana de férias como “muito pobre”. Neste quadro, ele destacou que é fundamental para o setor que a próxima temporada “seja tão semelhante à anterior para que todos possam trabalhar e arrendar o seu imóvel”.

“A diferença cambial com a Argentina nos traz um problema bastante sério. Sabemos que os preços lá sobem muito, mas ainda não chegaram aos preços que o Uruguai tem para sermos competitivos com eles em termos de alimentação, vestuário e outros serviços”, explicou.

Questionado sobre o impacto que esta situação poderá ter durante o próximo verão, Sena afirmou estar “muito expectante” para ver o que acontece no país vizinho depois das eleições de outubro. No entanto, afirmou que a sua expectativa é que se desenvolva de forma muito semelhante à anterior.

Por outro lado, indicou que os incentivos que o governo de Luis Lacalle Pou prevê para a próxima temporada (prorrogação do desconto de nove pontos de IVA para turismo com pagamento eletrônico até 30 de abril de 2024, que se aplica a serviços gastronômicos, aluguel de veículos sem motorista e aluguel de imóveis para destinos turísticos) “são bons”, mas neste momento são “insuficientes” devido à acentuada diferença cambial com a Argentina.

De Canelones, Luis Cruz, presidente da Câmara Imobiliária desse departamento, disse ao El País que foram feitas “poucas consultas” e que, em última análise, se alguma foi alcançada, foi “devido a uma situação muito coincidente”.

“Em relação ao ano anterior, o movimento foi mais ou menos o mesmo. O ‘efeito Argentina’ continua a ser sentido e é algo que nos conquista de forma esmagadora. Isso não acontece apenas aqui, afeta todos os departamentos”, disse ele.

Acrescentou que aos poucos se torna cada vez mais perceptível o “fenômeno expansivo” que a Argentina traz ao Uruguai como consequência do hiato cambial.

“Não só passam turistas com alto poder aquisitivo, uruguaios de vários pontos do país também viajam para lá, então agora começa a ser sentida a falta de dinheiro e de turistas que também mobilizam outros serviços além dos imóveis”, explicou.

Nesse sentido, destacou que “é muito dinheiro” que vai para o país vizinho , já que os uruguaios depositam o seu dinheiro noutros serviços, por isso acredita que no verão “a falta também será sentida”.

“Não vamos receber o turista argentino. Você tem que cruzar a linha, embora eu espere estar errado. No máximo chegarão proprietários estrangeiros que já tenham estadia”, disse ao El País.

Em todo o caso, afirmou que os turistas locais que costumam reservar nesta data já o fazem, embora também acredite que “o Estado deveria ter feito um sacrifício maior para proporcionar outros benefícios que motivem uma estadia nas nossas costas”.

Enquanto isso, Andrés Castellano, presidente da Câmara Imobiliária de Colônia, sustentou que foi alcançada uma ocupação de 67% durante o fim de semana. Esta percentagem é “pouco superior” à de 2022, mas “positiva” dada a situação atual, onde o público de classe média argentina ou os turistas locais não estão disponíveis devido ao “êxodo para atravessar a lagoa”.

Além disso, admitiu que quem veio ao departamento de Colônia eram turistas “de baixo gasto” , por isso solicitam mais medidas do governo para apoiar o setor. “Pedimos a prorrogação do seguro-desemprego parcial de temporada e taxa zero de IVA para a hotelaria”, acrescentou.

Neste quadro, Castellano disse que “são medidas importantes” que a ministra da Economia e Finanças, Azucena Arbeleche, “deverá resolver no curto prazo para beneficiar o sector e sustentar empregos”. Por último, Ricardo Pereira, representante da Câmara Imobiliária da Rocha, disse que “muito pouca gente” foi vista durante estas férias e que a situação continuará a evoluir assim enquanto se mantiver o acentuado desfasamento cambial com o país vizinho. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/crise-cambial-na-argentina-prejudica-o-turismo-no-uruguai-entenda/

Crise cambial na Argentina prejudica o turismo no Uruguai; entenda

2023-09-28