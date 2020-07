Crise do coronavírus e tensões entre os Estados Unidos e a China levam a uma corrida pelo ouro, metal que atinge o maior valor de todos os tempos

O preço do metal amarelo valorizou mais de 27% desde o início do ano. (Foto: Reprodução)

O preço do ouro quebrou um novo recorde no início desta semana, confirmando seu status de valor refúgio em tempos de pandemia e tensões entre a China e os Estados Unidos, embora a queda do dólar também tenha contribuído para seu aumento.

O ouro atingiu o máximo absoluto de US$ 1.944,71 a onça. Seu recorde anterior remonta a setembro de 2011, de US$ 1.921 a onça.