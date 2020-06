As cotações se recuperaram de perdas do início da sessão após o ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos se mostrar confiante de que os países da Opep+ que tiveram baixa adesão aos cortes de bombeamento cumprirão seus compromissos. Ele também relatou sinais de retomada na demanda por petróleo.

“Isso parece ter levado embora parte da negatividade do mercado”, disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. “É o temor sobre o coronavírus versus a realidade, o que está acontecendo.”

Um painel de monitoramento liderado pela Opep vai se reunir na quinta-feira (18) para discutir se os signatários do pacto entregaram as parcelas com que se comprometeram nos cortes de oferta.

Enquanto isso, o Iraque chegou a um acordo com suas maiores petroleiras para ampliar os cortes de bombeamento em junho, disseram à Reuters no domingo autoridades que trabalham nos enormes campos de petróleo do sul do país.