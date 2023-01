Bruno Laux Crise Yanomami

Por Bruno Laux | 23 de janeiro de 2023

Tem início hoje a investigação da Polícia Federal, determinada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para apurar o crime de genocídio e crimes ambientais na região do povo indígena Yanomami, no estado de Roraima. Atualmente, o local passa por uma crise sanitária, com indígenas sofrendo de desnutrição e outras doenças.

Crise Yanomami II

O inquérito foi aberto após a visita do presidente Lula e ministros de seu governo ao local. O presidente atribui os problemas ali ocorridos como uma consequência do incentivo à invasão de garimpeiros ilegais e abandono pelos órgãos governamentais, ações as quais classifica como “crime premeditado” e atribui à gestão presidencial anterior.

Farsa

Em resposta à declaração de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou através de seu canal no Telegram que a acusação é uma “farsa da esquerda”, pontuando algumas ações do Ministério da Saúde que foram realizadas para os povos indígenas durante sua gestão.

Troca de comando

O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva é o novo comandante do Exército Brasileiro. O militar assumiu o cargo logo após a demissão do general Júlio César de Arruda, a pedido do presidente Lula. De acordo com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a troca foi realizada para restaurar a crise de confiança gerada após os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília.

Crítica

Quem não esteve de acordo com a mudança realizada foi o senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos-RS), o qual vê a alteração de comando como uma forma do presidente Lula ampliar a crise do governo federal com as Forças Armadas, especialmente com o Exército. Ele afirma que a ação é “péssima para o país”.

Crítica II

O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, criticou a fala do senador Mourão, descrevendo, dentre outros adjetivos, como hipócrita e reacionária. Joaquim afirma que: “péssimo para o país seria a continuação da baderna, da “chienlit” e da insubordinação claramente inspirada e tolerada por vocês, militares.”

Oposição

Como forma de oposição à reeleição de Arthur Lira (PP-AL) para presidência da Câmara dos Deputados, o deputado federal eleito Chico Alencar (PSOL-RJ) deve se candidatar para concorrer ao cargo. A eleição ocorre no próximo dia 1º de fevereiro.

Desarmamento fake

O ministro da Justiça, Flávio Dino, alertou em sua conta do Twitter que uma notícia falsa, sobre um suposto decreto de alteração do porte de armas de policiais militares, têm circulado pela internet. Desmentindo a informação, Dino afirmou que a divulgação é “mais uma ação de terroristas que não querem ver um Brasil em paz”.

Recursos hídricos

A Companhia Riograndense de Saneamento anunciou o início de uma obra emergencial nas áreas de captação de água do rio Gravataí. A ação busca garantir o abastecimento de água para 750 mil pessoas da região metropolitana nos próximos anos, com atenção especial ao período crítico de estiagem que ocorre atualmente.

CREMERS

O Conselho Regional de Medicina do Estado do RS vistoriou 175 serviços de saúde ao longo de 2022. As vistorias realizadas a partir de denúncias e iniciativa própria do conselho, tiveram como objetivo garantir boas condições de trabalho aos profissionais de medicina do estado.

Contribuição

A vereadora Comandante Nádia (PP-RS) atribuiu a queda histórica no tempo para abertura de empresas em Porto Alegre, à implementação da automação da consulta de viabilidade, realizada em 2022. Ela afirma que o recurso acelerou processos, agilizando a vida de pessoas e empresários.

Procurador municipal

Foi realizado neste domingo em Porto Alegre a segunda etapa do concurso público 721, para o cargo de procurador municipal. O processo, que ainda deve contar com outras três fases, prevê cinco vagas de provimento efetivo, além de formação de cadastro reserva para o cargo.

Debate

Dando início à programação do Fórum Social Mundial realizado em Porto Alegre, nesta segunda-feira ocorre a primeira mesa de convergência debate do evento, nomeada “A luta dos povos no contexto do nascimento de um mundo multipolar”. O debate ocorre no Auditório Dante Barone, da Assembleia Legislativa do RS.

Esforço Concentrado

Dois bares foram interditados em Porto Alegre por funcionamento irregular, durante ação promovida pela secretaria municipal de Segurança. A operação nomeada “Esforço Concentrado” reúne aos finais de semana diferentes efetivos de segurança da capital, os quais fiscalizam cumprimento de decretos vigentes na cidade em benefício da ordem pública.

Manifestação

Foi realizado neste domingo, na comunidade Bom Jesus, em Porto Alegre, uma caminhada reivindicando o fim da violência e a garantia de direitos básicos na região. Nomeado “A Bonja Quer Paz”, o ato organizado por lideranças comunitárias busca dentre outras pautas denunciar e condenar ações de opressão cometidas pelo poder público.

