Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Conforme a Defesa Civil Estadual, foram reportados 12 desabrigados e 8 desalojados na cidade Foto: Defesa Civil do Rio Grande do Sul Conforme a Defesa Civil Estadual, foram reportados 12 desabrigados e 8 desalojados na cidade Foto: Defesa Civil do Rio Grande do Sul

O município de Cristal, no Sul do Estado, decretou situação de emergência, nesta segunda-feira (25), após estragos causados pela passagem de um temporal.

Conforme a Defesa Civil Estadual, foram reportados 12 desabrigados e 8 desalojados na cidade. Conforme a pasta, foram registrados alagamentos de estradas e de bueiros no interior e na zona urbana, além de alagamento em residências.

Imagens aéreas mostram o alagamento na cidade. Sobre possíveis decretos de situação de emergência de outras cidades atingidas no Estado, a Defesa Civil informa que “podem ter decretado no âmbito de seus territórios, mas ainda não incluíram no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, portanto, não são contabilizados pela Defesa Civil do RS.”

Nesta segunda-feira, subiu para 46 o número de municípios que reportaram prejuízos com as chuvas. O número de desabrigados e desalojados também aumentou: São 713 pessoas que precisaram sair de casa.

