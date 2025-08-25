Política Lula tem reunião com o presidente da Nigéria no Planalto

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Presidente Bola Tinubu (E) chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira (25) e deve se encontrar com uma série de autoridades Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, para uma reunião privada no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (25).

Os líderes dos dois países tiveram uma reunião, acompanhados de integrantes de ambos os governos, onde discutiram temas bilaterais, regionais e multilaterais. Lula e Tinubu ainda devem assinar uma série de atos bilaterais.

Nesta segunda-feira, o presidente nigeriano ainda será recebido pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso.

Ainda no final da tarde, Tinubu encontrará com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB) para o encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Nigéria. Em junho deste ano, Alckmin viajou à Nigéria em busca de reforçar o comércio bilateral e reaquecer laços com o país.

Alckmin comandou junto ao vice nigeriano, Kashim Shettima, a 2ª reunião do Mecanismo de Diálogo Estratégico Brasil-Nigéria. Anteriormente, a única vez que a reunião aconteceu foi há mais de dez anos, em 2013, quando foi criada.

