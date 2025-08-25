Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul promove a primeira caminhada contra o feminicídio

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Ação inédita quer mobilizar sociedade gaúcha pelo fim da violência doméstica e mostrar iniciativas de proteção às mulheres

Foto: Divulgação

Pela primeira vez, o governo do Estado, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, Inclusão, Igualdade e Fraternidade do Departamento de Políticas para as Mulheres, da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, promove a Caminhada Contra o Feminicídio.

A iniciativa vai ser realizada no domingo (31), em Porto Alegre, com início previsto para às 10h. A concentração será na Orla do Guaíba, na Rótula João Goulart (entre as avenidas João Goulart, Loureiro da Silva e Edvaldo Pereira Paiva).

Agosto Lilás

O evento encerra as ações do Estado no Agosto Lilás – mês que marca a campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O ato tem como objetivo mobilizar a população e reforçar o compromisso coletivo no combate à violência doméstica contra as mulheres.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, até o mês de julho de 2025, foram registradas mais de 30 mil denúncias no Estado, com 45 casos de feminicídio consumados.

Ações do Estado de proteção

O Rio Grande do Sul está diferente. O governo Eduardo Leite vem realizando diversas ações para proteger as mulheres:

monitoramento eletrônico de agressores, pioneiro no país, que já reduziu em 21,6% os feminicídios em 2023 e em mais 15% em 2024;
expansão das Patrulhas Maria da Penha, presentes em 114 municípios;
ampliação dos Centros de Referência da Mulher;
ampliação dos serviços das 23 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher;
reforço do trabalho das 91 Salas das Margaridas, espaços em delegacias destinados ao acolhimento de vítimas.

