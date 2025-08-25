Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Eduardo Bolsonaro diz ter recebido insultos e troca de número de celular após vazamento de contato

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Parlamentar (foto) e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal

Foto: Reprodução
(Foto: Reprodução)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira (25) que trocou o número do celular após seu contato ter sido vazado. Segundo ele, desde então passou a receber uma série de insultos.

O parlamentar e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram indiciados pela PF (Polícia Federal) na quarta-feira (20), por coação a autoridades responsáveis pela ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado.

“No mesmo dia que foi publicado o relatório da @policiafederal com o meu indiciamento, COINCIDENTEMENTE, vazaram meu número de celular. Entre insultos e chacotas que passei a receber, comunico que mudei meu número”, escreveu no X.

Filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar também compartilhou capturas de tela mostrando mensagens recebidas de desconhecidos, com ofensas como “golpista” e “banana”.

Indiciamento

Segundo a Polícia Federal, Eduardo e Jair Bolsonaro buscaram atrapalhar o processo do golpe, em que o ex-presidente é réu. A PF também aponta indícios de que os dois cometeram o crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito, uma vez que suas ações “buscam atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e, até mesmo, o Congresso Nacional Brasileiro”.

A PF teve acesso à troca de mensagens em um celular apreendido com Jair Bolsonaro. Segundo o relatório, o material demonstra que o ex-presidente fez “intensa produção e propagação de mensagens destinadas às redes sociais, em afronta à medida cautelar anteriormente imposta”.

No relatório, a PF informou que foram extraídos do celular de Jair Bolsonaro áudios e conversas com Malafaia e Eduardo Bolsonaro que haviam sido apagados. Esses registros reforçam, segundo os investigadores, as tentativas de articulação para intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que apuram a suposta trama golpista.

“As mensagens demonstram que as sanções articuladas dolosamente pelos investigados foram direcionadas para coagir autoridades judiciais do Supremo Tribunal Federal”, escreveu a PF.

“Com a finalidade de favorecer interesse próprio, qual a seja, impedir eventual condenação criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus, acusados pela prática dos crimes de organização Criminosa, Abolição Violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado”, diz o documento da PF”, continua a polícia.

Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato para morar nos Estados Unidos, onde atua junto ao governo Donald Trump para pressionar contra o processo da tentativa de golpe. Nesse contexto, Trump impôs um tarifaço de 50% a produtos brasileiros.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Governo do Rio Grande do Sul promove a primeira caminhada contra o feminicídio
https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-diz-ter-recebido-insultos-e-troca-de-numero-de-celular-apos-vazamento-de-contato/ Eduardo Bolsonaro diz ter recebido insultos e troca de número de celular após vazamento de contato 2025-08-25
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul promove a primeira caminhada contra o feminicídio
Política Lula tem reunião com o presidente da Nigéria no Planalto
Rio Grande do Sul Cristal, no Rio Grande do Sul, decreta situação de emergência após passagem de temporal
Brasil Guia de bairros de Fortaleza para quem vai alugar casa: mobilidade e custo de vida
Rio Grande do Sul Estão abertas as inscrições para o vestibular da UFRGS 2026
Política 49% dos brasileiros consideram injusto o uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, revela pesquisa Quaest
Brasil Preso suspeito de ameaçar o youtuber Felca, que denunciou a “adultização” de crianças e adolescentes
Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para obras em rodovias estaduais em diversas regiões do Rio Grande do Sul
Economia Pela 13ª semana consecutiva, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil
Mundo Presidente da Ucrânia afirma que quer garantir 1 bilhão de dólares mensais de aliados para comprar armas dos EUA
Pode te interessar

Política Lula tem reunião com o presidente da Nigéria no Planalto

Política A derrota sofrida na instalação da CPI do INSS preocupou o governo, que organiza uma reação para evitar que vire palco da oposição e amplie os desgastes

Política A Comissão Parlamentar de Inquérito das aposentadorias do INSS registrou 646 requerimentos em dois dias

Política O Centrão perdeu o “medo” de Bolsonaro e articula emparedar a família do ex-presidente para as eleições do ano que vem