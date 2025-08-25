Inter Roger Machado assume a responsabilidade por momento difícil do Inter

Com o time em queda, Roger Machado diz que só vencendo o Inter volta a acreditar

Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Inter, Roger Machado, adotou um tom direto e contundente ao falar sobre o desempenho da equipe. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que “a responsabilidade é 100% do treinador”, reforçando sua posição de liderança e assumindo o peso dos resultados negativos.

O Inter vive um momento delicado na competição. Com apenas 24 pontos conquistados, o clube se vê ameaçado pela zona de rebaixamento. A distância para o 17º colocado, Vitória, é de apenas cinco pontos, enquanto o Juventude, em 18º, está a seis. A sequência de resultados ruins acendeu o alerta entre torcedores e dirigentes.

Roger, no entanto, demonstrou confiança em sua capacidade de reverter o cenário. “Não vai ser a primeira nem a última vez na minha carreira que vou me deparar com isso. Sempre me sinto capaz de reverter. Não desisto das minhas empreitadas”, declarou. O treinador também destacou que sente o respaldo do elenco: “A confiança dos jogadores no meu trabalho eu sei que tenho”.

Segundo ele, a única forma de recuperar a confiança dos atletas é com vitórias. “A única coisa que devolve confiança de jogador é a sequência de vitória”, afirmou.

O próximo desafio do Inter será diante do Fortaleza, no domingo (31), às 20h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é vista como crucial para a retomada da equipe e para aliviar a pressão sobre o técnico.

