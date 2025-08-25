Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Direção do Inter intervém em discussão no vestiário após derrota para o Cruzeiro no Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com eliminações em sequência e pressão crescente no Brasileirão, o Inter vive um momento de cobrança intensa

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Com eliminações em sequência e pressão crescente no Brasileirão, o Inter vive um momento de cobrança intensa. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O clima no vestiário do Inter ficou tenso após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último sábado (23), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, uma discussão acalorada entre jogadores exigiu a intervenção imediata da diretoria colorada.

Segundo relatos, o diretor esportivo Andrés D’Alessandro foi o primeiro a agir, entrando no vestiário para conter os ânimos exaltados. A conversa entre os atletas girava em torno de lances e decisões tomadas durante a partida, refletindo a insatisfação com o desempenho coletivo. Não houve confronto físico, mas o tom elevado das cobranças internas chamou a atenção.

O presidente Alessandro Barcellos também se envolveu diretamente, deixando momentaneamente a sala de imprensa para acompanhar a situação de perto. Pouco depois, ele retornou para atualizar os demais dirigentes, como o vice de futebol José Olavo Bisol e o diretor-executivo André Mazzuco, que acompanhavam a coletiva de Roger.

A presença da cúpula no vestiário, em um momento normalmente reservado à comissão técnica e aos jogadores, evidenciou a gravidade do episódio. Após o término da entrevista, Bisol e Mazzuco se juntaram ao treinador no vestiário, enquanto D’Alessandro permanecia no local para garantir que o ambiente não fugisse do controle.

Apesar da tensão, membros do clube enxergaram a discussão como um sinal de comprometimento do elenco diante da má fase. O Colorado acumula eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, além de resultados negativos no Campeonato Brasileiro, o que tem gerado pressão interna e externa sobre o grupo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Roger Machado assume a responsabilidade por momento difícil do Inter
https://www.osul.com.br/direcao-do-inter-intervem-em-discussao-no-vestiario-apos-derrota-para-o-cruzeiro-no-brasileirao/ Direção do Inter intervém em discussão no vestiário após derrota para o Cruzeiro no Brasileirão 2025-08-25
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Roger Machado assume a responsabilidade por momento difícil do Inter
Política Eduardo Bolsonaro diz ter recebido insultos e troca de número de celular após vazamento de contato
Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul promove a primeira caminhada contra o feminicídio
Política Lula tem reunião com o presidente da Nigéria no Planalto
Rio Grande do Sul Cristal, no Rio Grande do Sul, decreta situação de emergência após passagem de temporal
Brasil Guia de bairros de Fortaleza para quem vai alugar casa: mobilidade e custo de vida
Rio Grande do Sul Estão abertas as inscrições para o vestibular da UFRGS 2026
Política 49% dos brasileiros consideram injusto o uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, revela pesquisa Quaest
Brasil Preso suspeito de ameaçar o youtuber Felca, que denunciou a “adultização” de crianças e adolescentes
Rio Grande do Sul Motoristas devem ficar atentos para obras em rodovias estaduais em diversas regiões do Rio Grande do Sul
Pode te interessar

Inter Roger Machado assume a responsabilidade por momento difícil do Inter

Grêmio Grêmio goleia o Inter e segue líder do Gauchão Feminino

Inter No Mineirão, Inter perde de 2 a 1 para o Cruzeiro na 21ª rodada do Brasileirão

Inter Inter perde peça importante para duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão