25 de agosto de 2025

Com eliminações em sequência e pressão crescente no Brasileirão, o Inter vive um momento de cobrança intensa

O clima no vestiário do Inter ficou tenso após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no último sábado (23), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Durante a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, uma discussão acalorada entre jogadores exigiu a intervenção imediata da diretoria colorada.

Segundo relatos, o diretor esportivo Andrés D’Alessandro foi o primeiro a agir, entrando no vestiário para conter os ânimos exaltados. A conversa entre os atletas girava em torno de lances e decisões tomadas durante a partida, refletindo a insatisfação com o desempenho coletivo. Não houve confronto físico, mas o tom elevado das cobranças internas chamou a atenção.

O presidente Alessandro Barcellos também se envolveu diretamente, deixando momentaneamente a sala de imprensa para acompanhar a situação de perto. Pouco depois, ele retornou para atualizar os demais dirigentes, como o vice de futebol José Olavo Bisol e o diretor-executivo André Mazzuco, que acompanhavam a coletiva de Roger.

A presença da cúpula no vestiário, em um momento normalmente reservado à comissão técnica e aos jogadores, evidenciou a gravidade do episódio. Após o término da entrevista, Bisol e Mazzuco se juntaram ao treinador no vestiário, enquanto D’Alessandro permanecia no local para garantir que o ambiente não fugisse do controle.

Apesar da tensão, membros do clube enxergaram a discussão como um sinal de comprometimento do elenco diante da má fase. O Colorado acumula eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, além de resultados negativos no Campeonato Brasileiro, o que tem gerado pressão interna e externa sobre o grupo.

