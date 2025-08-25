Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Esporte Gauchão Série A2: Novo Hamburgo vence por 3 a 2 o Inter de Santa Maria e larga na frente na decisão

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Campeão estadual em 2017, o Novo Hamburgo busca repetir a glória agora na Série A2.

Foto: Jefferson Couto/Novo Hamburgo
Campeão estadual em 2017, o Novo Hamburgo busca repetir a glória agora na Série A2. (Foto: Jefferson Couto/Novo Hamburgo)

O Novo Hamburgo deu um passo importante rumo ao título da Série A2 do Campeonato Gaúcho 2025 ao vencer o Inter de Santa Maria por 3 a 2, de virada, na primeira partida da decisão. O confronto aconteceu na noite de domingo (24), no Estádio do Vale, e foi marcado por um segundo tempo eletrizante, com todos os gols saindo após o intervalo.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se estudando e evitando riscos na primeira etapa. Mas o segundo tempo trouxe uma verdadeira avalanche de emoções. O Inter-SM abriu o placar aos 8 minutos com Jarro, que aproveitou um contra-ataque rápido para balançar as redes. A resposta do Novo Hamburgo foi imediata: apenas um minuto depois, Allison acertou um belo chute de fora da área e empatou o jogo.

Aos 17 minutos, o Inter-SM voltou a liderar o placar com um gol de Vitor Junior, que converteu cobrança de pênalti com precisão. No entanto, o Novo Hamburgo mostrou resiliência e voltou a pressionar. Parede empatou novamente aos 24 minutos, aproveitando uma jogada bem trabalhada pela direita. A virada veio pouco depois, aos 29 minutos, com Allison marcando seu segundo gol da noite — desta vez de cabeça — e colocando o Noia em vantagem.

Com o resultado, o Novo Hamburgo entra em campo no jogo de volta com a vantagem do empate para conquistar o título da Divisão de Acesso. Já o Inter de Santa Maria precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça. Caso vença por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis.

Além do troféu, o título da Série A2 garante moral e embalo para a temporada seguinte, além de consolidar o projeto esportivo do clube vencedor.

A grande final está marcada para o próximo sábado, dia 30 de agosto, às 19 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. A expectativa é de casa cheia, com a torcida alvirrubra empurrando o Inter-SM em busca da virada e do título inédito.

