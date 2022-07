Futebol Cristiano Ronaldo coloca jatinho de 110 milhões de reais à venda para comprar um maior

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Cristiano Ronaldo e a esposa Giorgina em seu jato Gulfstream G200. (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo colocou seu jatinho particular à venda. O modelo Gulfstream G200 foi comprado em 2015 por cerca de 20 milhões de euros (R$ 110 mi atuais). As informações foram publicadas nesta segunda-feira (4) pelo Esdiario.

Poltronas de primeira classe, camas e até um banheiro com chuveiro estão na lista de atributos do modelo. Ele ainda conta com cozinha com geladeira, frigobar, forno e microondas.

Luxuosa e com dez assentos, a aeronave ficou pequena para Cristiano e sua família. A ideia é vendê-la para adquirir uma ainda maior.

Além das viagens particulares, o astro do Manchester United também aluga seu jato particular para outros jogadores ou empresários quando não está usando.

A viagem custa entre 6 e 10 mil euros por hora (R$ 33 e 55 mil). Por exemplo, uma viagem de Ibiza às Ilhas Canárias custaria cerca de 20 mil euros (R$ 111 mil).

Em outra frente, Cristiano Ronaldo já avisou ao Manchester United que está disposto a ouvir propostas para deixar o clube. Nesta segunda-feira, o craque português não esteve presente no primeiro dia de pré-temporada do United, alegando problemas pessoais, motivos que foram aceitos pela diretoria do clube. Sua ausência alimentou ainda mais os rumores de sua possível saída. O atacante foi visto nesta segunda-feira entrando com seu carro no centro de treinamentos da seleção portuguesa, segundo o canal de TV SIC.

Na temporada de retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, o português, que ainda tem mais um ano de contrato, registrou ótimos números, mas a equipe fracassou em vários momentos da temporada e ficou fora da zona de classificação da Liga dos Campeões. O atacante português, que entrou na seleção do Campeonato Inglês na última temporada, quer disputar a principal competição do continente e está disposto a ouvir propostas de outros clubes.

No início de junho, Ronaldo deu sinais de que poderia continuar atuando no clube. “Acredito que o Manchester United estará onde ele pertence. Às vezes, leva tempo, mas eu ainda acredito”, disse Cristiano Ronaldo, referindo-se ao fato de o time não ter conquistado títulos na temporada passada. Mas, pouco tempo depois, as chances de continuar em Manchester reduziram. Seu nome teria sido comentado dentro da nova estrutura do Chelsea, que passa por uma revisão de comando. As informações são do site GQ e do jornal O Estado de S. Paulo.

