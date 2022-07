Futebol Sonho de ser o camisa 9 do Brasil na Copa levou Gabriel Jesus ao Arsenal

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gabriel Jesus, ao chegar ao Arsenal: “Eu sou camisa 9”. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gabriel Jesus estava decidido a deixar o Manchester City muito antes de Haaland ser anunciado pelo clube. Tottenham, Chelsea e até o Real Madrid fizeram propostas. PSG e Barcelona demonstraram interesse. Mas o brasileiro, de 25 anos, foi para o Arsenal. Por quê? Por dois motivos principais, que estão conectados: maior protagonismo e o sonho de ser novamente o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo.

Arsenal, City e Jesus negociam há seis meses. O clube londrino foi quem sempre esteve à frente na disputa pelo atacante. No entanto, o Tottenham chegou a fazer uma investida forte para levar Gabriel, que preferiu os Gunners. Os Spurs, então, fecharam com outro atacante brasileiro: Richarlison.

No Tottenham, Gabriel teria a concorrência com Harry Kane, Son e Kulusevski e seria uma opção para todos os setores do ataque. No Arsenal, ele vestiu a camisa 9 e terá a chance de ser o centroavante, posição onde quer atuar.

“Eu sou número 9! Sou um atacante. Posso jogar em três ou quatro posições diferentes, mas acho que minha posição é a 9. Sou um atacante, tenho que marcar gols, eu venho para marcar, para ajudar com assistências, com tudo. Quero marcar gols”, declarou Gabriel Jesus.

O ataque do Arsenal também tem Saka, Marquinhos, Martinelli, Pépé e Nketiah, que deve ser o único a brigar por uma posição de centroavante com Gabriel. O brasileiro passou cinco anos e meio como peça de confiança de Pep Guardiola para qualquer posição do ataque. Mas nunca conseguiu o protagonismo que deseja.

Desde que chegou ao Manchester City, em janeiro de 2017, ele foi titular de 151 das 320 partidas disputadas pela equipe, menos da metade. Em março, Gabriel ficou fora de uma lista do técnico Tite na seleção brasileira pela primeira vez por opção do treinador. Isso ocorreu após uma sequência como reserva nos Cityzens.

Isso deve mudar em Londres. Jesus entende que, no Arsenal, ele vai ter mais minutos, algo que buscava a curto prazo, de olho na Copa do Mundo. E como camisa 9. O diretor Edu Gaspar e o técnico Mikel Arteta deram essa confiança ao atacante, que recusou ofertas de equipes classificadas para a próxima Liga dos Campeões – os Gunners estão na Liga Europa.

“Conversamos algumas vezes sobre o clube, sobre os jogadores, sobre o projeto, o futuro. Foi muito bom, foi incrível. Eu confio 100% em Mikel, tive um momento muito bom com ele. Ele é um cara muito legal e um ótimo treinador também”, disse o brasileiro, sobre seu futuro técnico.

O protagonismo na nova equipe também está no lado financeiro. O atacante ex-Palmeiras vai receber 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) livres de impostos por temporada, o maior salário do Arsenal. O valor pago pelos Gunners ao City, de 45 milhões de libras (R$ 289 milhões) é alto para um jogador que tinha apenas mais um ano de contrato. Jesus ainda é a quinta maior contratação da história do clube, e o 10º brasileiro mais caro.

Gabriel buscou mais minutos, maior protagonismo, oportunidade como centroavante e uma boa proposta financeira em um ambiente onde não precisaria de tanto tempo para adaptação. O atacante enxergou tudo isso no Arsenal. As informações são do site GE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol