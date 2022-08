Futebol Cristiano Ronaldo foi rejeitado em dois clubes da Itália. Atacante foi oferecido ao Milan e a Inter de Milão, mas o salário assustou as equipes

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

Após um início muito ruim de temporada, Cristiano Ronaldo vê dificuldades em deixar o Manchester United. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo recebeu a negativa de dois clubes da Itália, segundo o “Corriere dello Sport”. O atacante foi oferecido por Jorge Mendes ao Milan e a Inter de Milão, mas as equipes se assustaram com o salário do veterano.

Sem poder acionar a ajuda do Decreto de Crescimento, que reduziria o pagamento de impostos por parte do clube contratante, Milan ou Inter de Milão deveriam bancar um salário de 45 milhões de euros (R$ 235 milhões) brutos para o camisa sete.

Ambos os clubes estavam com outros objetivos na janela de transferência. A Inter de Milão se esforçou e repatriou o centroavante Romelu Lukaku. Já o Milan renovou com Ibrahimovic e contratou o jovem De Ketelaere.

Após um início muito ruim de temporada, Cristiano Ronaldo vê dificuldades em deixar o Manchester United faltando pouco mais de 15 dias para o encerramento da janela de transferências. Com isso, o veterano se vê distante da disputa de uma Champions League.

Novo atacante

Erik ten Hag, técnico do Manchester United, está disposto a permitir a saída de Cristiano Ronaldo, segundo o “The Athletic”. No entanto, a liberação do camisa sete estaria diretamente ligada a chegada de um novo atacante no elenco.

Na próxima rodada da Premier League, o centroavante Anthony Martial deve reaparecer entre os relacionados após tratar uma lesão. No entanto, os Red Devils seguem de olho no mercado e enxergam Álvaro Morata como uma opção.

Além do espanhol, o Manchester United sondou a possibilidade de contratar Jamie Vardy, mas o Leicester está relutante em liberar uma lenda do clube. O nome de Raúl de Tomás, do Espanyol, também chegou a ser especulado.

A publicação também informa que Cristiano Ronaldo é visto almoçando sozinho em alguns momentos no CT do clube. Nos treinos, o veterano também costuma agitar os braços e argumentar contra algo defendido por Ten Hag.

No entanto, os problemas do Manchester United vão além do português. A movimentação tímida na janela de transferências, erros individuais e escalações questionáveis também precisam ser revistar para que a equipe entre nos trilhos o quanto antes. As informações são do site Lance.

