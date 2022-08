Futebol Em clima quente, Mbappé discute com jogadores no vestiário e elenco “evita algo pior”

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

O atacante Kylian Mbappé saiu de campo após a vitória do PSG contra o Montpellier com muitos problemas.

O atacante Kylian Mbappé saiu de campo após a vitória do PSG contra o Montpellier com muitos problemas. Segundo o jornalista Marcelo Bechler, o camisa sete teve uma discussão no vestiário do clube francês com jogadores, e uma parte do elenco teve que “intervir para evitar algo pior”.

Desde que renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atleta acreditava que seria uma espécie de “dono do time”. O jogador esperava que seus companheiros o servissem em campo, mas o plantel não comprou a ideia do campeão do mundo, que se vê cada vez mais isolado do grupo.

Mbappé não aceita ser coadjuvante no elenco que conta com Neymar e Lionel Messi no ataque. O atleta quer finalizar as jogadas e busca, cada vez menos, jogar sem a bola. Com isso, as polêmicas dentro do atual campeão da Ligue 1 estão longe do fim.

Polêmica no jogo

No último fim de semana, o atacante teve a oportunidade de abrir o placar para o PSG, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti. No fim da primeira etapa, o clube teve uma nova oportunidade após o árbitro da partida diante do Montpellier assinalar nova penalidade, mas Neymar assumiu a batida e converteu o gol.

Ao fim do jogo, o astro da Seleção Brasileira curtiu algumas postagens nas redes sociais sobre a polêmica envolvendo as cobranças de pênaltis. O craque não parece ter ficado satisfeito com a prioridade concedida a Mbappé.

O Craque da Seleção Brasileira também marcou o 3º gol do Paris Saint-Germain no último fim de semana, o que lhe confere o melhor início desde que foi contratado pela equipe francesa. Em três jogos, o camisa 10 soma cinco gols e três assistências, além do título da Supercopa da França.

Ainda no duelo de sábado, Mbappé anotou o 4º gol da equipe de Christophe Galtier, mas pouco comemorou com seus companheiros. O atleta transpareceu certa insatisfação com a brincadeira de parte do elenco após seu tento.

Bola de Ouro

Kylian Mbappé revelou os seus três favoritos para a conquista do Bola de Ouro 2022. Em entrevista ao “L’Équipe”, o atacante do Paris Saint-Germain afirmou que Karim Benzema é o principal candidato ao prêmio.

“Meu top três? Eu diria Benzema, eu e Mané. Karim tem 34 anos, teve a temporada da sua vida, venceu outra Champions em que foi decisivo. Se ele não levar (o prêmio), deixo de acreditar na Bola de Ouro para sempre.”

O campeão do mundo com a França em 2018 afirmou que tem o desejo de vencer o Ballon d’Or, mas abriu o jogo e confirmou que todos os atletas pensam na conquista individual.

“É uma grande mentira que os jogadores não se interessam pela Bola de Ouro. É hipócrita dizer isso. Todos pensam nisso. Falamos de equipe, de coletivo, porque, de alguma maneira, serve para camuflar nossa ambição, mas é honesto reconhecer que nos importa. Há dois anos sou um candidato real ao prêmio. Antes me contentava em estar entre os 10 primeiros.”

Além de Benzema, Mbappé e Mané, Vini Jr. também surge como um grande candidato para estar entre os grandes nomes do Bola de Ouro pela grande temporada que teve com o Real Madrid. A premiação irá acontecer no dia 17 de outubro. As informações são do site Lance.

