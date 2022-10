Esporte Cristiano Ronaldo marca e Manchester United garante vaga nas oitavas da Liga Europa

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O português foi deixado de fora do elenco que viajou no fim de semana para Londres por razões disciplinares. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cristiano Ronaldo marcou em seu retorno à equipe titular do Manchester United, que garantiu uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa com uma vitória por 3 x 0 sobre o Sheriff Tiraspol em Old Trafford nesta quinta-feira (27).

O português, que por razões disciplinares foi deixado de fora do elenco que viajou no fim de semana para Londres, na Inglaterra, para a partida contra o Chelsea no campeonato inglês, marcou o terceiro gol do United depois que Diogo Dalot e Marcus Rashford deram uma vantagem confortável ao time da casa.

O United está em segundo lugar no Grupo E, com 12 pontos após cinco partidas, antes de sua visita ao Real Sociedad em seu último jogo na próxima semana, no qual uma vitória pode colocar o Manchester no topo da tabela e garantir um lugar direto nas oitavas de final.

O Sociedad derrotou o Omonia por 2 x 0 com gols de Robert Navarro e Brais Mendez, enquanto a AS Roma de José Mourinho manteve vivas as esperanças nas oitavas de final com uma vitória por 2 x 1 sobre o HJK Helsinki no Grupo C, após o atacante Tammy Abraham marcar seu primeiro gol.

Pelo grupo A, o PSV encerrou a série invicta do Arsenal na competição, batendo os ingleses em Eindhoven por 2 x 0, com gols de Joey Veerman e Luuk De Jong. O Arsenal já está classificado para a próxima fase na competição e a outra partida do jogo, a vitória do FC Zurich por 2 x 1 sobre o Bodo/Glimt, também selou a classificação da equipe holandesa para as oitavas.

Polêmica na vida pessoal

Cristiano Ronaldo vive uma polêmica em sua vida pessoal e profissional. Nas últimas semanas, o jogador foi alvo de notícias sobre um suposto afastamento entre ele e Georgina Rodríguez. Segundo informações recentes, o casamento estava por um fio de terminar.

A distância entre o casal aconteceu devido ao estilo de vida de cada um. Ocupado com os compromissos no Manchester United, o jogador não consegue acompanhar a rotina de influenciadora e fashionista da mulher.

Segundo informações do jornalista português Adriano Silva, Cristiano Ronaldo descobriu quem está traindo sua confiança e repassando tais informações para a imprensa. De acordo com o repórter, um amigo próximo do jogador e de Georgina seria o responsável pelo vazamento das informações.

“Recebi uma chamada de uma fonte bastante próxima da Georgina e de Cristiano Ronaldo que me garantiu que eles estão bastante cientes de quem passa estas informações para a imprensa”, contou.

Em meio à má fase, Cristiano Ronaldo recorreu à ajuda de terapia. Em uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan, o psicólogo Jordan Peterson contou que Cristiano Ronaldo o procurou após uma série de desgastes emocionais. Neste ano, o jogador e Georgina Rodríguez estavam à espera de gêmeos e perderam um dos filhos durante o parto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte