Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2020

Ronaldo apresentou uma infeção em um dedo do pé direito e faz tratamento com antibiótico. (Foto: Reprodução)

Pela segunda vez seguida, Cristiano Ronaldo não foi visto no treino da seleção de Portugal. Ele deveria ter comparecido ao estádio do Dragão na manhã desta sexta-feira (4) para continuar a preparação para a partida da Liga das Nações, contra a Croácia, mas é provável que o craque não tenha condições de entrar em campo neste sábado.

Na última quinta-feira, a federação portuguesa de futebol informou que Ronaldo apresentava uma infeção em um dedo do pé direito, e estava realizando tratamento com antibiótico.

O jornal português “A Bola” revelou que, durante os 15 minutos do treinamento reservados para a imprensa, CR7 não esteve em campo junto com os 23 convocados pelo técnico Fernando Santos. O comandante reconheceu que tem que Cristiano Ronaldo é dúvida para o confronto contra a Croácia, marcado para 15h45min.

“Tenho algumas dúvidas. Treinou muito bem na segunda e terça-feira e na quarta apareceu com uma dor no pé. Não sabíamos o que era, mas depois do almoço o pé ficou muito vermelho. Percebemos que não era uma lesão, mas seria uma infeção no pé e foi tratado com antibióticos. Está melhor hoje, foi avaliado por um dermatologista e esperamos agora a sua evolução. Tenho dúvidas que amanhã esteja 100 por cento. Não é um tipo de lesão que podemos dizer que passa com dois ou três dias”, afirmou Fernando Santos.

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo soma 99 gols por Portugal e pode se tornar o segundo jogador a passar dos 100 gols por sua seleção, ficando ao lado do iraniano Ali Daei, autor de 109 gols, em 149 jogos, entre os anos de 1993 a 2006.

A seleção portuguesa ainda não se apresentou em 2020, por causa da pandemia da Covid-19. O último jogo disputado foi em 17 de novembro do ano passado, quando venceu, por 2 a 0, Luxemburgo, se classificando para a fase final da Eurocopa-2020, que, entretanto, foi adiada para 2021.

Depois da Croácia, Portugal, atual campeão da Liga das Nações, terá pela frente na terça-feira a Suécia, em Estocolmo, na segunda rodada. Os suecos também jogam neste sábado, diante da França.

Em declaração recente, o craque Cristiano Ronaldo reforçou o desejo de conquistar “a Itália, a Europa e o mundo” pela Juventus, exaltando os valores e a paixão do clube italiano.

“Enquanto me preparo para a minha terceira temporada como ‘bianconero’ (branco e preto, em tradução livre), o meu espírito e ambição estão tão elevados como sempre. Metas. Vitórias. Comprometimento. Dedicação. Profissionalismo. Com todas as minhas forças e com a preciosa ajuda dos meus companheiros e de toda a equipe da Juventus, trabalhamos mais uma vez para conquistar a Itália, a Europa e o Mundo!”, disse o atleta. As informações são dos jornais Extra e O Estado de S. Paulo.

