Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

(Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira, cotada como grande favorita para ganhar a Copa do Mundo do Catar, foi eliminada nas quartas de final para a Croácia após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos e uma derrota por 4 a 2 nos pênaltis. A imprensa internacional repercutiu a derrota como grande surpresa e enfatizaram a queda de um “superfavorito”.

O jornal espanhol As trouxe como manchete “Croácia acaba com o baile brasileiro”, em alusão à ginga e às danças dos brasileiros. O periódico destacou que, após o pênalti que decretou a eliminação, “todo o Brasil chorou aos céus do Catar”. “A eliminação do Brasil, grande favorito à conquista do hexa, impede que haja um superclássico na próxima rodada.

A publicação também destacou ainda o retrospecto negativo dos brasileiros diante de europeus no mata-mata de Mundiais. “A maldição da ‘canarinha’ continua com as seleções europeias. O Brasil não vence um rival europeu em uma partida eliminatória da Copa do Mundo há 20 anos”, complementou.

O Marca, também da Espanha, seguiu no mesmo tom. “Brasil chora e a Copa do Mundo explode: superfavoritos vão para casa”. O jornal ainda acrescentou que o resultado “é a bomba da Copa do Mundo, que golpe para o Brasil e que heroica a equipe de Modric. O que vivemos aqui hoje é histórico!”, emendou.

O jornal alemão Bild deu ênfase para a frustração do camisa 10 brasileiro. “O drama de Neymar”, ressaltou a publicação. “O Brasil sonha com o sexto título da Copa do Mundo há 20 anos, e vai continuar sonhando… O Brasil está chorando! Neymar dançou para fora -e depois desesperadamente no chão. Machucado antes das semifinais em 2014, não muito apto em 2018, ele agora eliminado nas quartas de final”, escreveu.

O diário francês L’Equipe enfatizou que a Croácia conseguiu “a façanha de eliminar o Brasil” nas quartas de final. “A condição de favorita que acompanhava o Brasil desde o início do torneio foi quebrada. Em uma partida mais acirrada do que o esperado, a seleção brasileira, que ainda assim acreditou ter saído da armadilha após o flash de Neymar na prorrogação , por fim caiu na disputa de pênaltis, exercício preferido dos croatas”, ponderou o jornal.

A atuação do goleiro da Croácia foi exaltada pelo Olé, da Argentina. “Milagre dos croatas! Empataram no final da prorrogação e o goleiro Livakovic voltou a ser protagonista”, apontou o periódico. “Croácia fez o que parecia impossível e mandou para casa o Brasil, talvez o grande favorito ao título. Sua fórmula, a de prorrogação e pênaltis, voltou a funcionar perfeitamente para vencer o duelo”, complementou.

