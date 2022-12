Esporte Fora da Copa, Tite deixa o comando da Seleção e diz estar em paz

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Técnico encerra sua passagem com 81 jogos e a eliminação nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tite encerrou nesta sexta-feira (9) sua trajetória como técnico da Seleção Brasileira com a eliminação para a Croácia nos pênaltis das quartas de final na Copa do Mundo. Ele já estava decidido a deixar o comando ao fim da competição do Catar e se despediu na entrevista coletiva depois do jogo.

“É uma derrota dolorida, porém estou em paz comigo mesmo. Fim do ciclo. Eu já havia colocado há mais de um ano e meio (que sairia), não sou um cara de duas palavras. Não estava jogando para ganhar e depois fazer drama para ficar. Quem me conhece, sabe”, pontuou o treinador.

Há pouco mais de seis anos no comando do time canarinho, Tite tem excelente aproveitamento na soma dos jogos à frente do Brasil. Entretanto, foi eliminado duas vezes da Copa do Mundo nas quartas de final. Em 2018, revés para a Bélgica, na Rússia, por 2×1. No Catar, empate em 1×1 com os croatas e na sequência eliminação nos pênaltis.

“A Copa anterior foi um processo de recuperação e formação de equipe, e agora teve uma sequência inteira. O desempenho vocês podem fazer a avaliação, está à mostra”, seguiu o técnico.

Aproveitamento

Ao todo, Tite dirigiu a Seleção Brasileira em 81 partidas. Foram 60 vitórias, 15 empates e seis derrotas, com 174 gols marcados e apenas 30 sofridos. Tudo isso para um aproveitamento de 80,2%. Diante dos números, o treinador preferiu não responder se deixa um legado na Amarelinha.

“O tempo pode responder melhor. A dor, por mais humana, coerente, consciente que eu possa ter, a emoção está aflorada. Não tenho condição de avaliar o trabalho todo. Com o passar do tempo vocês irão fazer esta avaliação. Não tenho essa capacidade agora depois de uma eliminação”, enfatizou.

Recado

Mesmo deixando o comando técnico da equipe canarinho, o treinador fez questão de dizer para o povo brasileiro o quanto ficou sentido com o revés sofrido no Oriente Médio.

“Dividimos a alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais do que nós queríamos dar essa alegria. Estamos sentidos, com nossos familiares, conosco mesmo, e tem uma geração bonita surgindo. Ela vai se fortalecendo nas adversidades, no crescimento. Todos somos responsáveis, não tem hipocrisia de dizer que é só um, não coloquem herói ou vilão. O futebol te permite um chute desviado na única finalização, e o seu goleiro não fazer uma defesa durante o jogo. Eu tenho um respeito muito grande”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte