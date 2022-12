Esporte Entenda por que Neymar não abriu a disputa de pênaltis do Brasil contra a Croácia

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2022

Camisa 10 cobraria o quinto pênalti, mas a Seleção foi eliminada após a quarta batida. (Foto: Reprodução de vídeo)

A Seleção Brasileira entrou em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar para enfrentar a Croácia e acabou sendo eliminada nos pênaltis. No tempo normal, a partida terminou empatada em 0x0 e foi para a prorrogação. Na prorrogação, o Brasil abriu o placar com Neymar no fim do primeiro tempo e, na reta final da segunda etapa, Petkovic empatou para a Croácia, levando para a decisão por pênaltis. Mas um fator chamou a atenção de torcedores e das redes sociais: por que Neymar não cobrou a sua penalidade? Ou melhor, por que não abriu a série brasileira?

O fato chama a atenção e rendeu críticas porque Rodrygo, que abriu as cobranças para o Brasil, foi um dos que erraram, enquanto a expectativa era de que Neymar fosse o cobrador. O fato de o camisa 10 não ter batido pode ser explicado do ponto de vista estratégico, mas que corre risco exatamente porque há chance de não ter a oportunidade de bater.

Na decisão por pênaltis, o Brasil começou defendendo e a Croácia converteu o primeiro. O atacante Rodrygo, novato na Copa, foi o primeiro cobrador brasileiro e parou no goleiro croata Livakovic.

A Croácia cobrou mais três pênaltis e converteu todos. Os dois pênaltis seguintes do Brasil foram de Casemiro e Pedro, que também converteram. Na quarta cobrança brasileira, o zagueiro Marquinhos cobrou na trave e isso pôs um ponto final na disputa, com a classificação da Croácia.

O atacante Neymar seria o quinto jogador brasileiro a cobrar os pênaltis, como costuma fazer, mas com a disputa encerrando na quarta cobrança, o camisa 10 do Brasil não teve a oportunidade de cobrar seu pênalti.

“Ele cobraria o quinto e decisivo pênalti. Fica com uma pressão maior o jogador que tem mais qualidade e o mental para fazer a cobrança”, disse Tite.

Normalmente, os melhores batedores são os escolhidos para abrir ou fechar as séries de penalidades. Neymar, batedor oficial do Brasil, foi escolhido para fechar a série contra a Croácia. Como o Brasil foi eliminado antes da quinta penalidade, o camisa 10 não teve a chance de cobrar. A Croácia acertou as quatro primeiras cobranças e o Brasil perdeu duas.

A opção de deixar o melhor batedor na última cobrança se explica pela maior pressão destinada ao pênalti, que pode selar uma classificação ou eliminação. A Seleção teria, assim, mais chance de sucesso no momento decisivo. Mas, como ocorreu, há o risco da série terminar antes.

Seleções que têm bons batedores em suas séries costumam colocar o melhor por último. Foi o caso do Brasil. Infelizmente, a estratégia não deu certo contra a Croácia.

