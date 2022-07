Mundo Cruz Vermelha condena ataques na Ucrânia e cobra acesso a vítimas

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2022

Ucrânia e Rússia trocaram acusações sobre o ataque ou explosão de míssil na sexta-feira que pode ter matado dezenas de prisioneiros ucranianos. Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Divulgação Ucrânia e Rússia trocaram acusações sobre o ataque ou explosão de míssil na sexta-feira que pode ter matado dezenas de prisioneiros ucranianos. (Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Divulgação) Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia/Divulgação

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) ainda não recebeu permissão para visitar o local do ataque de sexta-feira que matou dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos e condenou neste domingo (31) o episódio ocorrido em Olenivka, no leste da Ucrânia.

“As famílias devem receber notícias e respostas urgentes sobre o que aconteceu com seus entes queridos. As partes devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance, inclusive por meio de investigações imparciais, para ajudar a determinar os fatos por trás do ataque e trazer clareza a essa questão. Não é o papel ou mandato do CICV para realizar investigações públicas sobre supostos crimes de guerra”, afirmou a entidade em comunicado.

O Ministério da Defesa da Rússia publicou no sábado uma lista de 50 prisioneiros de guerra ucranianos mortos e 73 feridos no que disse ter sido um ataque militar ucraniano com um Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade fabricado nos Estados Unidos.

As forças armadas da Ucrânia negaram a responsabilidade, dizendo que a artilharia russa atacou a prisão para esconder maus-tratos.

