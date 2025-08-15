Porto Alegre Cultura afrobrasileira: Porto Alegre recebe neste sábado a “Marcha dos Quimbandeiros”

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com início às 14h, trajeto vai da Usina do Gasômetro ao Largo Zumbi. (Foto: Cesar Lopes/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com apoio da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano, Porto Alegre recebe neste sábado (16) a “2ª Marcha dos Quimbandeiros”, cortejo cultural e religioso das 14h às 16h. O ponto de partida é Usina do Gasômetro (Centro Histórico), com trajeto até o Largo Zumbi dos Palmares (bairro Cidade Baixa).

Trata-se de uma manifestação pela visibilidade da Quimbanda – tradição afrobrasileira que, apesar de sua importância cultural e representatividade popular, ainda é alvo de preconceito e intolerância em todo o País.

O evento integra a programação do 18º Encontro Internacional de Quimbandeiros, que prossegue com atividades a partir das 20h na avenida Dante Ângelo Pilla nº 660, bairro Costa e Silva (Zona Norte). Dentre os participantes estão líderes religiosos, músicos, simpatizantes e defensores da liberdade de crença.

Outra presença anunciada é a de Jan Oliveira, diretor artístico da Escola de Samba Portela, do Rio de Janeiro, e que vem prestigiar a manifestação e conhecer de perto a força ancestral da Quimbanda no Sul. Para esta edição está prevista, ainda, uma homenagem especial ao babalorixá Pai Paulinho do Xoroquê. Líder da Quimbanda, Umbanda e Candomblé no Rio Grande do Sul, ele faleceu em junho.

Feira Nipobrasileira

Outra atração cultural deste sábado na capital gaúcha é a mais uma edição da Feira Craft Nipobrasileira Itinerante do Rio Grande do Sul. Do meio-dia às 17h, o evento no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo nº 307, quase esquina com Ipiranga, no bairro Menino Deus) aproxima o público de algumas das mais importantes expressões culturais japonesas.

Serão oferecidos quitutes japoneses, chá verde artesanal, saquê artesanal, oficinas de origami (dobradura em papel), kamishibai (teatro de papéis). Também haverá contação de histórias, cerimônia do chá e apresentação de flauta japonesa. A entrada é gratuita, mas em algumas das atividades é cobrado ingresso.

– 13h: contação de histórias Kamishibai, na Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães.

– 13h30min: oficina de origami, com inscrição prévia pelo whatsapp (51) 9812-49119 e taxa de R$ 10 (material incluso), com o professor Hideki Murata, na Biblioteca Josué Guimarães.

– 14h: workshop sobre a cerimônia japonesa do chá, com inscrição prévia pelo whatsapp (51) 9959-92804 e taxa de R$ 40 (material incluso), com o professor Eduardo Correa.

– 16h: Apresentação de Cerimônia do Chá, com o professor Eduardo Correa.

– 16h30min: apresentação de “shakuhachi”, flauta tradicional japonesa feita de bambu, com o professor Henrique Elias Sulzbacher.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cultura-afrobrasileira-porto-alegre-recebe-neste-sabado-a-marcha-dos-quimbandeiros/

Cultura afrobrasileira: Porto Alegre recebe neste sábado a “Marcha dos Quimbandeiros”

2025-08-15