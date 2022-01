Brasil Dados de covid de Estados e municípios lançados em sistemas do SUS após 10 de dezembro estão indisponíveis

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2022

Plataformas e-SUS Notifica, SI-PNI e ConecteSUS foram afetadas pelo ataque hacker no mês passado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde informou que as plataformas e-SUS Notifica, SI-PNI e ConecteSUS, afetados pelo ataque hacker em dezembro, estão recebendo dados há duas semanas. No entanto, as informações lançadas nessas bases pelos gestores de saúde de todo o País, após o dia 10 de dezembro, ainda não constam nas plataformas para quem quiser consultá-las.

Em nota, o ministério disse que “todas as informações podem ser registradas pelos gestores locais e, assim que a integração de dados for restabelecida, os registros poderão ser acessados pelos usuários”.

Esses dados são importantes para a vigilância de casos, mortes e adesão à vacinação contra a covid-19.

O e-SUS Notifica, por exemplo, tem como objetivo auxiliar no controle da pandemia no País. Ele foi lançado para receber notificações de síndrome gripal suspeita e confirmada de covid.

O SI-PNI traz informações sobre cobertura vacinal e vacinação contra outras doenças no Brasil.

Já o ConecteSUS tem entre suas funcionalidades a emissão do Certificado Nacional de Vacinação contra covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital.

No podcast O Assunto desta sexta, o infectologista Julio Croda, integrante da Fundação Oswaldo Cruz e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical detalhou o que faz cada um dos sistemas integrados do SUS e qual o caminho da informação do atendimento nas unidades de saúde até a consolidação no Ministério.

Relembre o ataque

O sistema foi invadido por hackers na madrugada de 10 de dezembro. O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença. Os dados de vacinação haviam sido perdidos no dia do ataque, mas foram recuperados em 12 de dezembro.

Na época, o ministério disse que foram atingidos os seguintes sistemas:

– e-SUS Notifica (sistema de notificação de casos de Covid);

– Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) – que tem informações sobre cobertura vacinal e vacinação contra outras doenças no país, e

– ConecteSUS – funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital.

A queda dos sistemas do SUS teve reflexos em todo o País. Quem precisou comprovar a vacinação completa contra o coronavírus, recorreu ao comprovante de vacinação físico para provar que recebeu as vacinas.

